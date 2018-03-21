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12:16, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 06:24, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Hollanda'daki haÃ§lÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya ceza verilmeyecek
Hollanda'daki haÃ§lÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaya ceza verilmeyecek

Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Enschede kentinde, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ diken Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yelerinin, yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PEGIDA Ã¼yelerinin, "sarf ettiÄŸi sÃ¶zlerin ne kadar ÅŸok edici olsa da bir gruba yÃ¶nelik hakaret ya da ayrÄ±mcÄ±lÄ±k iÃ§ermediÄŸi" gerekÃ§esiyle yargÄ±lanmayacaÄŸÄ± belirtildi.

Enschede kentinde yaklaÅŸÄ±k iki hafta Ã¶nce, Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yeleri, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ dikerek mezarlÄ±k gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ vermiÅŸti.

PEGIDA Ã¼yeleri, dÃ¶rt ay Ã¶nce, aynÄ± cami alanÄ±na kurduklarÄ± kiliseyi temsil eden Ã§adÄ±rÄ±n Ã¶nÃ¼ne yerleÅŸtirdikleri tahtadan haÃ§ iÅŸaretine domuz kanÄ± sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular Hollanda savcÄ±lÄ±k Pegida Ä°slam enschede cami
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