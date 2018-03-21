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02:34, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
00:44, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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ABD: Putin'in seÃ§ilmesi sÃ¼rpriz olmadÄ±
ABD: Putin'in seÃ§ilmesi sÃ¼rpriz olmadÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili ve BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in seÃ§imi kazanmasÄ±nÄ±n sÃ¼rpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Nauert, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Nauert, "Ã–ncelikle ÅŸuna dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (AGÄ°T) Rusya seÃ§imleri iÃ§in "SeÃ§im ÅŸeffaf ancak son derece kontrollÃ¼ bir atmosferde yapÄ±ldÄ±." deÄŸerlendirmesine atÄ±fta bulunan Nauert, "Bu raporlarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna dair elimizde hiÃ§bir sebep yok. Bu raporlarÄ±n doÄŸru olduÄŸu sonucuna varmak iÃ§in ise elimizde bÃ¼tÃ¼n sebepler var." dedi.

Nauert, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmesini ise "protokol" ifadesiyle aÃ§Ä±kladÄ±.

Nauert, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Buna protokol denir. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bÃ¶yledir, birisi seÃ§imleri kazanÄ±nca telefonu alÄ±r ve ararsÄ±n. Bunu bir Ã§ok liderin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Ä°ster beÄŸenin isterseniz beÄŸenmeyin ama bizim Rusya hÃ¼kÃ¼metiyle bir iliÅŸkimiz var. Bu hayatÄ±n bir parÃ§asÄ± ve gerÃ§eÄŸin en basit hali."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Rusya konusuna deÄŸinen Trump, Putin'i arayarak "yeniden seÃ§ilmesi dolayÄ±sÄ±yla" tebrik ettiÄŸini dile getirmiÅŸti.

Trump, "Ã‡ok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceÄŸiz. SilahlarÄ± ve giderek kontrolden Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± konuÅŸabiliriz. Ancak kimsenin bizim ÅŸu anda sahip olduklarÄ±mÄ±za yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ABD rusya seÃ§im putin
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