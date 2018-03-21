ABD: Putin'in seÃ§ilmesi sÃ¼rpriz olmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili ve BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in seÃ§imi kazanmasÄ±nÄ±n sÃ¼rpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Nauert, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Nauert, "Ã–ncelikle ÅŸuna dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (AGÄ°T) Rusya seÃ§imleri iÃ§in "SeÃ§im ÅŸeffaf ancak son derece kontrollÃ¼ bir atmosferde yapÄ±ldÄ±." deÄŸerlendirmesine atÄ±fta bulunan Nauert, "Bu raporlarÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna dair elimizde hiÃ§bir sebep yok. Bu raporlarÄ±n doÄŸru olduÄŸu sonucuna varmak iÃ§in ise elimizde bÃ¼tÃ¼n sebepler var." dedi.
Nauert, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik etmesini ise "protokol" ifadesiyle aÃ§Ä±kladÄ±.
Nauert, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Buna protokol denir. DÃ¼nyanÄ±n her yerinde bÃ¶yledir, birisi seÃ§imleri kazanÄ±nca telefonu alÄ±r ve ararsÄ±n. Bunu bir Ã§ok liderin yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Ä°ster beÄŸenin isterseniz beÄŸenmeyin ama bizim Rusya hÃ¼kÃ¼metiyle bir iliÅŸkimiz var. Bu hayatÄ±n bir parÃ§asÄ± ve gerÃ§eÄŸin en basit hali."
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Beyaz Saray'da yaptÄ±ÄŸÄ± ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Rusya konusuna deÄŸinen Trump, Putin'i arayarak "yeniden seÃ§ilmesi dolayÄ±sÄ±yla" tebrik ettiÄŸini dile getirmiÅŸti.
Trump, "Ã‡ok uzak olmayan bir gelecekte muhtemelen bir araya geleceÄŸiz. SilahlarÄ± ve giderek kontrolden Ã§Ä±kmaya baÅŸlayan silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± konuÅŸabiliriz. Ancak kimsenin bizim ÅŸu anda sahip olduklarÄ±mÄ±za yaklaÅŸmasÄ±na izin vermeyiz. Putin ile Ukrayna, Suriye ve Kuzey Kore'yi de ele alabiliriz." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin, DoÄŸu Gutaâ€™ya yÃ¶nelik aralÄ±ksÄ±z bombardÄ±manlarÄ±nda 59 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sivil Savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye, saldÄ±rÄ±larda Duma ilÃ§esinde 56 sivil Ã¶lÃ¼rken, Haresta'da da 3 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ä°srail mahkemesi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesini prensipte kabul etti.
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Gana'da, halkÄ±n sadece yÃ¼zde 27'sinin gÃ¼venli ve temiz iÃ§me suyuna eriÅŸebildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail Adalet BakanÄ± Åžaked, Twitterâ€™Ä±, yapÄ±lan bazÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeniyle yasal kovuÅŸturmaya tabi tutmakla tehdit etti.
Filistin'de BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentinde dÃ¼zenlenen fuarda farklÄ± tÃ¼r ve cinsteki Ã§ok sayÄ±da Ã§iÃ§ek ve kuÅŸ meraklÄ±larÄ±yla buluÅŸtu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki istinaf mahkemesi, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) yÃ¶neticilerinden HÃ¼rriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed el-Biltaci'nin oÄŸlu Enes Biltaci'ye ikinci davadan da beraat verdi.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, bÃ¶lgenin en Ã§ok ekonomik kriz nedeniyle sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi felaketin eÅŸinde de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in Gradiska, Kozarska Dubica ile Vrbaska, Bistrica ve Granisca kÃ¶ylerinde Sava Nehri'nin taÅŸmasÄ± sonucu sel meydana geldi.
Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir gÃ¶steri uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Galler'de dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
GerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi olan Ä°dlib'in gÃ¼neyindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nÄ± hedef alan hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 10 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti