09:08, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 21 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek.

- ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.



(Ankara/11.00/14.00/19.15)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Lesotho DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BakanÄ± Lesego Makgothi ile Makedonya Savunma BakanÄ± Radmila Åžekerinska'yÄ± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±" ile AtatÃ¼rk Spor Salonu'nda TÃ¼rk DÃ¼nyasÄ± KÃ¼ltÃ¼r BaÅŸkenti ProgramÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ankara11.30/16.00/14.00/Kastamonu/19.30)Â



3- CHP MYK, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanacak.



(Ankara/12.00)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor. (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye-MoÄŸolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 8'inci DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak, resmi temaslarda bulunacak.



(Ulanbator)



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, AKM'de dÃ¼zenlenecek 6. GÃ¼mÃ¼ÅŸhane GÃ¼nleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ankara/14.00)Â



3- Ã‡alÄ±ÅŸma Ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, "KadÄ±nlar Ä°Ã§in Daha Ã‡ok Ve Daha Ä°yi Ä°ÅŸler: TÃ¼rkiyeâ€™de Ä°nsana YakÄ±ÅŸÄ±r Ä°ÅŸ Ä°Ã§in KadÄ±nlarÄ±n GÃ¼Ã§lendirilmesi" Projesi'nin, Grand Ankara Otel'de dÃ¼zenlenecek kapanÄ±ÅŸ konferansÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/09.30)Â



4- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±lÄ±yor.



(Kastamonu/09.00)



5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "Sosyal Politikalarda GÃ¶nÃ¼l AdÄ±mlarÄ± Erzincanâ€™Ä± Dinliyoruz" programÄ±na katÄ±lacak, Ã§eÅŸitli ziyaretlerde bulunacak.



(Erzincan/09.30-18.00)Â



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, Vergi KanunlarÄ± ile BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun TasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam edecek.



(TBMM/14.00)Â



- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik iÃ§eren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼recek.



(TBMM/17.00)Â



EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Fairmont Quasar Ä°stanbul Oteli'nde yapÄ±lacak Otomotiv Sanayii DerneÄŸi 44. OlaÄŸan Genel Kurul ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/11.00)



2- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± konut satÄ±ÅŸ istatistiklerini yayÄ±nlayacak.



(Ankara/10.00)



3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Lesoto DÄ±ÅŸiÅŸleri ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BakanÄ± Lesego Makgothi ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/13.00)Â





GÃœNCEL



1- ÃœnlÃ¼ halk ozanÄ± AÅŸÄ±k Veysel ÅžatÄ±roÄŸlu, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 45. yÄ±lÄ±nda memleketi Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sivrialan kÃ¶yÃ¼ndeki kabri baÅŸÄ±nda anÄ±lacak.



(Sivas/11.00)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesi'nde sÃ¼recek.



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde sÃ¼recek.



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesiyle ilgili 52 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- ÅžÄ±rnak'ta darbe giriÅŸimiyle ilgili aralarÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen dÃ¶nemin 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanÄ± tÃ¼mgeneral Abdullah Baysar'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 20'si tutuklu 427 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Adana BÃ¶lge Adliye Mahkemesinde sÃ¼recek.



(Adana/09.30)



- Mersin'de darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len ve dÃ¶nemin Deniz Kuvvetleri Akdeniz BÃ¶lge KomutanÄ± tuÄŸamiral Nejat Atilla Demirhan'Ä±n da bulunduÄŸu 32 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Mersin/10.00)



- Ä°zmir'de "askeri casusluk" soruÅŸturmasÄ±nda FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nÄ±n sahte delil Ã¼reterek kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 36'sÄ± tutuklu 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼lmeye devam edecek.



(Ä°zmir/10.00)







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, 21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu FarkÄ±ndalÄ±k GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda Down Sendromlu Ã–zel Sporcular Futsal Milli TakÄ±mÄ± ile Ã¶zel maÃ§a Ã§Ä±kacak.



(Ankara/17.00)Â



2- TÃ¼rkiye Eskrim Federasyonu BaÅŸkanÄ± Murat AtalÄ± ve milli sporcular Deniz Selin ÃœnlÃ¼daÄŸ ile Aylin Ã‡akÄ±r, Anadolu AjansÄ± (AA) Spor MasasÄ±'nÄ±n konuÄŸu olacak.



(Ankara/12.00)Â



3- Basketbol THY Avrupa Ligi 27. haftasÄ±nda Anadolu Efes, Rusya'nÄ±n Khimki takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.



(Ä°stanbul/20.45)Â



4- Voleybol KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi 6'lÄ± play-off turu ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Ä°talya'nÄ±n Igor Gorgonzola takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/19.00)



5- Voleybol Erkekler CEV Åžampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Halkbank, deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Sir Colussi Sicoma takÄ±mÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.



(Perugia/22.30)



6- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Fransa'nÄ±n Nantes takÄ±mÄ±na konuk olacak.



(Nantes/22.00)



7- Voleybol Erkekler Challenge KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Maliye Piyango, Ä°talya'nÄ±n Bunge takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlayacak.



(Ankara/18.30)Â



8- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off 5-8.'lik turunda BeÅŸiktaÅŸ ile Halkbank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/14.00)Â



9- Voleybol Erkekler 1. Lig final etabÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde TFL Altekma-Arhavi Belediyespor ve Solhanspor-Tokat Belediyesi Plevne maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Mersin/15.30/17.30)Â