Emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± vefat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Eski MHP Milletvekili, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 69 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
23. DÃ¶nem Ankara Milletvekili olan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'ni bitirdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n merkez teÅŸkilatÄ±nda Ã§eÅŸitli kademelerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra, Atina ve Bonn BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri'nde ElÃ§i MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu. Lizbon BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yaptÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Birinci Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. Cenevre DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ nezdinde TÃ¼rkiye Daimi Temsilcisi oldu. 23. DÃ¶nem'de ParlamentolararasÄ± Birlik (PAB) TÃ¼rk Grubu Ãœyesi oldu. TartÄ±ÅŸmalÄ± 1 Mart tezkeresi sÃ¼recinde TÃ¼rkiye tarafÄ±nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey diplomatik temsilcisi olan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, ABD ile mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten isim olarak hatÄ±rlanÄ±yor.
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Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'Ä± ziyaret edecek
Ãœlkede 12,5 milyon seÃ§men, yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in oy kullanacak. YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Kazakistan, Ã‡in'e Ã¼rÃ¼n ihracatÄ±nÄ± Ã¼Ã§te bir oranÄ±nda artÄ±rdÄ±
Irak'Ä±n kuzeyinde TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 8 PKK'lÄ±nÄ±n daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 38'e ulaÅŸtÄ±
KerkÃ¼k'Ã¼n Dakuk ilÃ§esi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilÃ§esi arasÄ±ndaki otoyolda sahte kontrol noktasÄ± kuran DEAÅž Ã¼yelerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±
ABD Senatosu'ndan, ABD Ordusunun Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±na onay Ã§Ä±kmadÄ±
Myanmar Devlet BaÅŸkanÄ± Htin Kyaw, istifa ederek emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Eski MHP Milletvekili, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 69 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Enschede kentinde, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ diken Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yelerinin, yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericilerin, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.