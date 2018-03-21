09:16, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± vefat etti





Eski MHP Milletvekili, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 69 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski MHP Milletvekili, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 69 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. 23. DÃ¶nem Ankara Milletvekili olan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'ni bitirdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n merkez teÅŸkilatÄ±nda Ã§eÅŸitli kademelerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra, Atina ve Bonn BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri'nde ElÃ§i MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerinde bulundu. Lizbon BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak gÃ¶rev yaptÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Birinci Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. Cenevre DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ nezdinde TÃ¼rkiye Daimi Temsilcisi oldu. 23. DÃ¶nem'de ParlamentolararasÄ± Birlik (PAB) TÃ¼rk Grubu Ãœyesi oldu. TartÄ±ÅŸmalÄ± 1 Mart tezkeresi sÃ¼recinde TÃ¼rkiye tarafÄ±nÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey diplomatik temsilcisi olan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, ABD ile mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten isim olarak hatÄ±rlanÄ±yor. Â Â

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