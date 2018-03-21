09:20, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Myanmar Devlet BaÅŸkanÄ± Htin Kyaw'dan istifa





Myanmar Devlet BaÅŸkanÄ± Htin Kyaw, istifa ederek emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Myanmar Devlet BaÅŸkanÄ± Htin Kyaw gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Facebook sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin yakÄ±n dostu Htin Kyaw'Ä±n, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, anayasa uyarÄ±nca devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 7 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde yeni bir ismin getirileceÄŸi, o gÃ¼ne kadar ordunun atadÄ±ÄŸÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Myint Swe'nin bu gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼teceÄŸi belirtildi. Htin Kyaw, 2016 mart ayÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilmiÅŸ, Myanmar'Ä±n yarÄ±m yÃ¼zyÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re sonra ilk sivil devlet baÅŸkanÄ± olmuÅŸtu. Kyaw'Ä±n bu gÃ¶reve getirilmesinin ardÄ±ndan Myanmar'Ä±n fiili lideri Suu Ã‡ii, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan sorumlu devlet bakanlÄ±ÄŸÄ±na atanmÄ±ÅŸtÄ±.

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