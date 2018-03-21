09:23, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a 'Yemen' desteÄŸi!





ABD Senatosu'ndan, ABD Ordusunun Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±na onay Ã§Ä±kmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Senatosu, Amerikan OrdusununÂ Suudi Arabistan'Ä±nÂ Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyenÂ yasa tasarÄ±sÄ±na onay vermedi. Utah eyaleti CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶rÃ¼ Mike Lee, Connecticut eyaleti Demokrat SenatÃ¶rÃ¼ Chris Murhpy ile Vermont eyaleti BaÄŸÄ±msÄ±z SenatÃ¶rÃ¼ Bernie Sanders'Ä±n 28 Åžubat'ta Senatoya sunduÄŸu tasarÄ± 44'e karÅŸÄ± 55 oyla reddedildi. "Kongre tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸ olan ABD SilahlÄ± Kuvvetlerinin Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalardan Ã§ekilmesine yÃ¶nelik yÃ¶nerge" baÅŸlÄ±klÄ± tasarÄ±da, Kongrenin onayÄ± olmadan ABD Ordusunun Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun Yemen'de devam eden operasyonlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. SavaÅŸ yetkisinin sadece Kongrede olduÄŸu belirtilen tasarÄ±, Kongrenin onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n Amerikan baÅŸkanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ Ã¼lkelere asker sevkiyatÄ± yapmasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu. TASARI TÃœM KUVVETLERÄ°N 30 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE Ã‡EKÄ°LMESÄ°NÄ° Ã–NGÃ–RÃœYORDU TasarÄ±da, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Yemen'de El Kaide'ye karÅŸÄ± operasyonlarda rol almayan tÃ¼m kuvvetlerin 30 gÃ¼n iÃ§inde Ã§ekilmesi isteniyordu. SÃ¶z konusu tasarÄ±ya, Senatoda 52 sandalyesi bulunan CumhuriyetÃ§i Partiden SenatÃ¶r Lee'nin yanÄ± sÄ±ra 4 CumhuriyetÃ§i senatÃ¶r daha destek verdi. DiÄŸer taraftan Demokrat Partiden ise 10 senatÃ¶r tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy kullandÄ±. MATTÄ°S KONGREYE TASARIYI REDDETMELERÄ° Ä°Ã‡Ä°N MEKTUP YOLLADI ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, geÃ§en hafta konuyla ilgili olarak Kongre Ã¼yelerine gÃ¶nderdiÄŸi mektupta tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy kullanmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti. Mattis mektubunda, "ABD Ordusunun sÄ±nÄ±rlÄ± desteÄŸine yÃ¶nelik yeni kÄ±sÄ±tlamalar sivil kayÄ±plarÄ±nÄ± artÄ±rabilir, terÃ¶rle mÃ¼cadelede ortaklarÄ±mÄ±zla iÅŸ birliÄŸimizi zedeleyebilir ve Suudlar Ã¼zerindeki etkimizi dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir." ifadesine yer vermiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n Washington'da bulunduÄŸu sÄ±rada reddedilmesi de dikkati Ã§ekti. Yemenâ€™de 10 binden fazla sivil Ã¶ldÃ¼ Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n sponsorlarÄ±ndan SenatÃ¶r Lee, ABD'nin desteÄŸiyle operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de son 7 yÄ±lda 10 bini aÅŸkÄ±n sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 40 bin sivilin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. AyrÄ±ca Ã¼lkede 15 milyon insanÄ±n temiz suya eriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SenatÃ¶r Lee, Yemen nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± oluÅŸturan 17 milyon insanÄ±n ise gÄ±daya eriÅŸiminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÃ§lÄ±k riski yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

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