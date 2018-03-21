ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a 'Yemen' desteÄŸi!

ABD Senatosu, Amerikan OrdusununÂ Suudi Arabistan'Ä±nÂ Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyenÂ yasa tasarÄ±sÄ±na onay vermedi.
Utah eyaleti CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶rÃ¼ Mike Lee, Connecticut eyaleti Demokrat SenatÃ¶rÃ¼ Chris Murhpy ile Vermont eyaleti BaÄŸÄ±msÄ±z SenatÃ¶rÃ¼ Bernie Sanders'Ä±n 28 Åžubat'ta Senatoya sunduÄŸu tasarÄ± 44'e karÅŸÄ± 55 oyla reddedildi.
"Kongre tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸ olan ABD SilahlÄ± Kuvvetlerinin Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalardan Ã§ekilmesine yÃ¶nelik yÃ¶nerge" baÅŸlÄ±klÄ± tasarÄ±da, Kongrenin onayÄ± olmadan ABD Ordusunun Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonun Yemen'de devam eden operasyonlarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
SavaÅŸ yetkisinin sadece Kongrede olduÄŸu belirtilen tasarÄ±, Kongrenin onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n Amerikan baÅŸkanÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ Ã¼lkelere asker sevkiyatÄ± yapmasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yordu.
TasarÄ±da, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Yemen'de El Kaide'ye karÅŸÄ± operasyonlarda rol almayan tÃ¼m kuvvetlerin 30 gÃ¼n iÃ§inde Ã§ekilmesi isteniyordu.
SÃ¶z konusu tasarÄ±ya, Senatoda 52 sandalyesi bulunan CumhuriyetÃ§i Partiden SenatÃ¶r Lee'nin yanÄ± sÄ±ra 4 CumhuriyetÃ§i senatÃ¶r daha destek verdi. DiÄŸer taraftan Demokrat Partiden ise 10 senatÃ¶r tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy kullandÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, geÃ§en hafta konuyla ilgili olarak Kongre Ã¼yelerine gÃ¶nderdiÄŸi mektupta tasarÄ±ya karÅŸÄ± oy kullanmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Mattis mektubunda, "ABD Ordusunun sÄ±nÄ±rlÄ± desteÄŸine yÃ¶nelik yeni kÄ±sÄ±tlamalar sivil kayÄ±plarÄ±nÄ± artÄ±rabilir, terÃ¶rle mÃ¼cadelede ortaklarÄ±mÄ±zla iÅŸ birliÄŸimizi zedeleyebilir ve Suudlar Ã¼zerindeki etkimizi dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir." ifadesine yer vermiÅŸti.
TasarÄ±nÄ±n Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'Ä±n Washington'da bulunduÄŸu sÄ±rada reddedilmesi de dikkati Ã§ekti.
Yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n sponsorlarÄ±ndan SenatÃ¶r Lee, ABD'nin desteÄŸiyle operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yemen'de son 7 yÄ±lda 10 bini aÅŸkÄ±n sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 40 bin sivilin ise yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
AyrÄ±ca Ã¼lkede 15 milyon insanÄ±n temiz suya eriÅŸimi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SenatÃ¶r Lee, Yemen nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± oluÅŸturan 17 milyon insanÄ±n ise gÄ±daya eriÅŸiminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÃ§lÄ±k riski yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'Ä± ziyaret edecek
Ãœlkede 12,5 milyon seÃ§men, yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in oy kullanacak. YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
Kazakistan, Ã‡in'e Ã¼rÃ¼n ihracatÄ±nÄ± Ã¼Ã§te bir oranÄ±nda artÄ±rdÄ±
Irak'Ä±n kuzeyinde TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 8 PKK'lÄ±nÄ±n daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 38'e ulaÅŸtÄ±
KerkÃ¼k'Ã¼n Dakuk ilÃ§esi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilÃ§esi arasÄ±ndaki otoyolda sahte kontrol noktasÄ± kuran DEAÅž Ã¼yelerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±
ABD Senatosu'ndan, ABD Ordusunun Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±na onay Ã§Ä±kmadÄ±
Myanmar Devlet BaÅŸkanÄ± Htin Kyaw, istifa ederek emekliye ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Eski MHP Milletvekili, emekli bÃ¼yÃ¼kelÃ§i Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 69 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Enschede kentinde, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ diken Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yelerinin, yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericilerin, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.
Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Almanya'da Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± talep eden yaklaÅŸÄ±k 35 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± birÃ§ok eyalette iÅŸ bÄ±raktÄ±.