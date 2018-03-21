09:38, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

KerkÃ¼k'te polis Ã¼niformalÄ± DEAÅž Ã¼yeleri 5 sivili katletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ KerkÃ¼kÂ kentinde otoyolda sahte kontrol noktasÄ± kuran ve polis Ã¼niformasÄ± giyerek kendini kamufle eden DEAÅžÂ militanlarÄ±nÄ±n, sivillere ait iki Ã¶zel aracÄ± durdurarak ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 15 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BasÄ±n Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KerkÃ¼k'Ã¼n Dakuk ilÃ§esi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilÃ§esi arasÄ±ndaki otoyolda sahte kontrol noktasÄ± kuran DEAÅž militanlarÄ± sivil araÃ§larÄ± durdurarak ateÅŸ aÃ§tÄ±." dedi.

Kamil, DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n, polis Ã¼niformasÄ± giyerek kendilerini kamufle ettiÄŸini aktardÄ±.

Ã–LENLERÄ°N ARASINDA Ã‡OCUKLAR DA VAR

MilitanlarÄ±n sivillerin araÃ§larÄ±nÄ± Ã¶nce durdurduÄŸunu, daha sonra iÃ§indekilere rastgele ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kamil, "SaldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3'Ã¼ aÄŸÄ±r olmak Ã¼zere 15 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, KerkÃ¼k Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Otoyolda ilk kez bÃ¶yle bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Kamil, "BÃ¶lgede aralÄ±ksÄ±z olarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine ait devriyeler bulunmasÄ±na raÄŸmen bu saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi tÃ¼m gÃ¼venlik birimlerini hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼." diye konuÅŸtu.

Afrasyav Kamil, olaydan hemen sonra Dakuk ile Tuzhurmatu arasÄ±nda geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.