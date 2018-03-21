09:55, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 38 oldu





Irak'Ä±n kuzeyinde TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 8 PKK'lÄ±nÄ±n daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 38'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n kuzeyinde TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 8 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 38'e yÃ¼kseldi.Â Â Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk'ta saldÄ±rÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±ndaki 12 silahlÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubunun, 20 Mart'ta dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirildiÄŸi kaydedildi.Â

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