10:44, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Kazakistan, Ã‡in'e Ã¼rÃ¼n ihracatÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan TarÄ±m bakanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±sÄ± Arman Evniev Ã¼lkesinin 2017 yÄ±lÄ±nda Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerin ihracatÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te bir oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ca-News.kz'da yer alan habere gÃ¶re Evniev,"Åžimdi Ã‡in pazarÄ±nÄ±n bizim balÄ±k Ã¼rÃ¼nlerimize, koyun ve atlarÄ±mÄ±za, bal, buÄŸday, soya ve fasulye gibi Ã¼rÃ¼nlerimize talebi vardÄ±r. SonuÃ§ olarak, bu Ã¼lkeye yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ihracat geÃ§en seneye kÄ±yasla yÃ¼zde 34,3 arttÄ±. Ä°lk defa Ã‡inâ€™e 7 bin 700 ton soya fasulyesi ihraÃ§ ettik. Soya fasulyesi yaÄŸÄ± ihracatÄ± 7,3 kat artarken, dondurulmuÅŸ balÄ±k, bitkisel yaÄŸ ve yaÄŸlÄ± tohum ihracatÄ± 2,7 kat arttÄ±, "dedi.

Evniev'e gÃ¶re genel olarak, Kazak tarÄ±m Ã¼rÃ¼nlerinin ihracatÄ±nÄ±n coÄŸrafyasÄ± geniÅŸliyor. BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne bÃ¼yÃ¼k ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±n ihracatÄ±ndaki engeller kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Genel olarak, 2017 yÄ±lÄ±nda tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± yÃ¼zde 12,5 ve kullanÄ±ma hazÄ±r hale getirilen Ã¼rÃ¼nlerinin ihracatÄ± ise yÃ¼zde 10,7 oranÄ±nda arttÄ±. AynÄ± zamanda, bitkisel yaÄŸ ve sÄ±ÄŸÄ±r etinin ihracatÄ±nda planlanan ihracat rakamlarÄ±na ulaÅŸÄ±lamadÄ±.

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