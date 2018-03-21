HollandalÄ±lar yerel seÃ§im iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hollanda'da yerel seÃ§imler iÃ§in oy verme iÅŸlemi baÅŸladÄ±.
Yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in 335 belediyede kurulan binlerce sandÄ±kta yerel saatle 07.30'da baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi, saat 21.00'e kadar sÃ¼recek.
YaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon seÃ§menin bulunduÄŸu Ã¼lkede seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n gece yarÄ±sÄ±na doÄŸru belli olmasÄ±, resmi sonuÃ§larÄ±n ise cuma gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
Hollandaâ€™da 5 yÄ±l yasal olarak ikamet edenler oy hakkÄ±na sahip oluyor. SeÃ§menler, ikamet ettikleri belediyelerdeki herhangi bir sandÄ±kta oylarÄ±nÄ± kullanabiliyor. KatÄ±lÄ±mÄ± artÄ±rmak iÃ§in vekaletle oy kullanmak da mÃ¼mkÃ¼n. Buna gÃ¶re bir kiÅŸi, imzalÄ± seÃ§men kartlarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± iki kiÅŸi adÄ±na oy kullanabiliyor.
YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor.
Ä°slamofobi ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden gÃ¶Ã§menlerin isteklerini karÅŸÄ±lamayan mevcut partilerin yerine yeni kurulan, Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisi, NIDA Partisi, Ä°slam Demokratlar ve Birlik Partisinden 74'Ã¼ TÃ¼rk kÃ¶kenli 237 aday bulunuyor. Bu partilerin adaylarÄ± arasÄ±nda farklÄ± etnik kÃ¶kenlilerin yanÄ± sÄ±ra HollandalÄ±lar da yer alÄ±yor.
Ä°lk defa yerel seÃ§imlere katÄ±lacak Denk Partisi 153 adayla 14 belediyede meclis Ã¼yeliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸacak.
MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n kurduÄŸu ve 4 yÄ±l Ã¶nce ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yerel seÃ§imde meclise iki Ã¼ye gÃ¶nderen NIDA Partisi 50 aday, Lahey'de iki Ã¼yesi olan Ä°slam Demokratlar Partisi 16 aday, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinden ayrÄ±larak MÃ¼slÃ¼man olan Arnoud Van Doorn'un liderliÄŸindeki Birlik Partisi ise 18 adayla seÃ§imlere katÄ±lÄ±yor.
GeÃ§en yerel seÃ§imde yalnÄ±z iki belediyede aday gÃ¶steren Geert Wilders'in lideri olduÄŸu aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi ise (PVV) bu kez 30 belediyede seÃ§imlere girdi.
Denk Partisi geÃ§en sene yapÄ±lan genel seÃ§imde Avrupa'da ilk defa gÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu parti olarak Hollanda parlamentosuna 3 milletvekili gÃ¶ndermiÅŸti.
Halk, yerel seÃ§imin yanÄ± sÄ±ra yeni istihbarat ve gÃ¼venlik yasasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen referandumda da oy kullanacak.
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Ãœlkede 12,5 milyon seÃ§men, yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in oy kullanacak. YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
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Avusturya Viyana UluslararasÄ± Schwechat HavalimanÄ±nda, bir grup gÃ¶sterici, iltica baÅŸvurularÄ± reddedilen Afgan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin durdurulmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Diplomasisinden Sorumlu MÃ¼steÅŸar Vekili Heather Nauert, Rusya'da gerÃ§ekleÅŸen seÃ§imlerle ilgili, "Dikkat Ã§ekmek isterim ki Putin'in tekrar seÃ§ilmesi ve Rusya'nÄ±n lideri olmasÄ± en basit haliyle sÃ¼rpriz olmadÄ±." dedi.
ABD Stratejik Kuvvetler KomutanÄ± Orgeneral John Hyten, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "18 yÄ±l Ã¶nce BaÅŸkan Putin, Rusyaâ€™nÄ±n doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nÃ¼kleer silah kullanmak olduÄŸunu sÃ¶yledi. Rusya bu doktrini 18 yÄ±ldÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." dedi.
Ä°srail BaÅŸbakanlÄ±k ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dimona kentinde dÃ¼zenlenen bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ± buyunca duvar inÅŸa etmelerindeki amacÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± ve sÄ±zmalarÄ± engellemek olduÄŸunu" ileri sÃ¼rdÃ¼.
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