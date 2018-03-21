11:38, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± haftaya TÃ¼rkmenistan yolcusu





Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'Ä± ziyaret edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'a devlet ziyaretinde bulunacak. Ä°ranâ€™Ä±n Mehr ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re AÅŸkabat'ta, iki Ã¼lke arasÄ±nda daha Ã¶nce varÄ±lan iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± ve belgelerinin uygulanmasÄ± konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Ajansa gÃ¶re, 29 Mart'ta Hasan Ruhani, Azerbaycan'Ä± da ziyaret edecek. GeÃ§en yÄ±l AralÄ±k ayÄ±nda, Ä°ran tarafÄ±nÄ±n TÃ¼rkmenistan ile gaz anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in uluslararasÄ± tahkim mahkemesine baÅŸvurmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. AÅŸgabat hÃ¼kÃ¼meti Tahran'Ä±n uluslararasÄ± tahkim mahkemesinde iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gaz fiyatlarÄ± ve borÃ§ sorununun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesine itiraz etmemiÅŸti.





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