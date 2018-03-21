13:20, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

AB liderleri yarÄ±n BrÃ¼ksel'de bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yarÄ±n toplanacak AB Zirvesi'nin gÃ¼ndemini, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit), BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konular oluÅŸturacak.

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yarÄ±n baÅŸlayacak ve 23 Mart'ta sona erecek zirve, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ± bir araya getirecek.

AB Konseyinde yapÄ±lacak zirvede, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ekonomik konular gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Bunun yanÄ± sÄ±ra BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, Brexit, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi gÃ¼ndemin diÄŸer maddelerini oluÅŸturacak.

AB Liderler Zirvesi'nde farklÄ± konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¼Ã§ oturum yapÄ±lacak. YarÄ±nki ilk oturumda, AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve sosyal konularÄ± deÄŸerlendirilecek. Ä°kinci gÃ¼n Avro Zirvesi adÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak ikinci oturumda ise ekonomik ve parasal birlik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Son oturumda Brexit mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin gÃ¼ncel geliÅŸmeler tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

DIÅž POLÄ°TÄ°KA

Liderlerin dÄ±ÅŸ politikada ele alacaÄŸÄ± konularÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°ngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan konusu geliyor. Ä°ngiltere ile tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len liderlerin Rusya'ya bir yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ± beklenmiyor.

BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lma kararÄ± sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakerelerde kritik aÅŸamaya gelinirken, konu, zirvede de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Londra yÃ¶netiminin, Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin geniÅŸ ÅŸartlarda AB ile anlaÅŸmaya varmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yol haritasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

Zirvede ayrÄ±ca BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin AB ile Sofya'da yapacaÄŸÄ± 16-17 MayÄ±s'taki zirve Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lgedeki devletlerin durumunun da deÄŸerlendirilmesi bekleniyor.

TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° GELÄ°ÅžMELER

AB Ã¼yeleri, zirvede TÃ¼rkiye'yi de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. BrÃ¼ksel kulislerinde TÃ¼rkiye'nin Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) ile Ege ve Akdeniz'de son dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Bu kapsamda, Yunanistan ve GKRY liderlerinin konuya iliÅŸkin birer konuÅŸma yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¶nceki ay Atina'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "TÃ¼rkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik koÅŸullarÄ±n uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸ olsa da AB kaynaklarÄ±, liderler toplantÄ±sÄ± tarihinde bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini vurguluyor.

Ã–te yandan TÃ¼rkiye'deki yaÅŸanan diÄŸer gÃ¼ncel geliÅŸmelerin de liderlerin gÃ¼ndeminde olmasÄ± planlanÄ±yor ancak vize serbestisi ya da gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi gÃ¼ncellemesi gibi konularda somut kararlar alÄ±nmasÄ± beklenmiyor.

TÄ°CARET VE EKONOMÄ°

YarÄ±n baÅŸlayacak zirve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olacak. AB liderleri iÅŸ imkanlarÄ±, bÃ¼yÃ¼me ve rekabet gibi konularda kararlar alacak.

AB'nin ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanacak. AB'nin ABD'ye yanÄ±t olarak, Japonya, Singapur ve Meksika pazarlarÄ±nda daha aktif olunmasÄ± gibi alternatif tedbirleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

Dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi de ele alÄ±nacak bir diÄŸer konu. AB, dijital sektÃ¶rde faaliyet gÃ¶steren Google, Amazon ve Facebook gibi firmalarÄ±n adil ve etkili vergilendirilmesi iÃ§in yeni kurallar belirlemeye hazÄ±rlanÄ±yor.

Zirvede, Avro BÃ¶lgesindeki 19 Ã¼lkenin Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± belirlemesi planlanÄ±yor.