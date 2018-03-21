AB liderleri yarÄ±n BrÃ¼ksel'de bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yarÄ±n toplanacak AB Zirvesi'nin gÃ¼ndemini, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ± (Brexit), BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konular oluÅŸturacak.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de yarÄ±n baÅŸlayacak ve 23 Mart'ta sona erecek zirve, AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ± bir araya getirecek.
AB Konseyinde yapÄ±lacak zirvede, aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak ekonomik konular gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Bunun yanÄ± sÄ±ra BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, Brexit, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi gÃ¼ndemin diÄŸer maddelerini oluÅŸturacak.
AB Liderler Zirvesi'nde farklÄ± konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¼Ã§ oturum yapÄ±lacak. YarÄ±nki ilk oturumda, AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±, dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve sosyal konularÄ± deÄŸerlendirilecek. Ä°kinci gÃ¼n Avro Zirvesi adÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak ikinci oturumda ise ekonomik ve parasal birlik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Son oturumda Brexit mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin gÃ¼ncel geliÅŸmeler tartÄ±ÅŸÄ±lacak.
DIÅž POLÄ°TÄ°KA
Liderlerin dÄ±ÅŸ politikada ele alacaÄŸÄ± konularÄ±n baÅŸÄ±nda Ä°ngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan konusu geliyor. Ä°ngiltere ile tam dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu belirtmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len liderlerin Rusya'ya bir yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ± beklenmiyor.
BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lma kararÄ± sonrasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan mÃ¼zakerelerde kritik aÅŸamaya gelinirken, konu, zirvede de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Londra yÃ¶netiminin, Brexit geÃ§iÅŸ sÃ¼recine iliÅŸkin geniÅŸ ÅŸartlarda AB ile anlaÅŸmaya varmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yol haritasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lacak.
Zirvede ayrÄ±ca BatÄ± Balkan Ã¼lkelerinin AB ile Sofya'da yapacaÄŸÄ± 16-17 MayÄ±s'taki zirve Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶lgedeki devletlerin durumunun da deÄŸerlendirilmesi bekleniyor.
TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° GELÄ°ÅžMELER
AB Ã¼yeleri, zirvede TÃ¼rkiye'yi de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. BrÃ¼ksel kulislerinde TÃ¼rkiye'nin Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi (GKRY) ile Ege ve Akdeniz'de son dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã¶ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.
Bu kapsamda, Yunanistan ve GKRY liderlerinin konuya iliÅŸkin birer konuÅŸma yapmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Ã¶nceki ay Atina'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "TÃ¼rkiye ile 26 Mart'ta Varna toplantÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik koÅŸullarÄ±n uygun olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸ olsa da AB kaynaklarÄ±, liderler toplantÄ±sÄ± tarihinde bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmediÄŸini vurguluyor.
Ã–te yandan TÃ¼rkiye'deki yaÅŸanan diÄŸer gÃ¼ncel geliÅŸmelerin de liderlerin gÃ¼ndeminde olmasÄ± planlanÄ±yor ancak vize serbestisi ya da gÃ¼mrÃ¼k birliÄŸi gÃ¼ncellemesi gibi konularda somut kararlar alÄ±nmasÄ± beklenmiyor.
TÄ°CARET VE EKONOMÄ°
YarÄ±n baÅŸlayacak zirve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ekonomi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olacak. AB liderleri iÅŸ imkanlarÄ±, bÃ¼yÃ¼me ve rekabet gibi konularda kararlar alacak.
AB'nin ABD'nin Ã§elik ve alÃ¼minyuma ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulanacak. AB'nin ABD'ye yanÄ±t olarak, Japonya, Singapur ve Meksika pazarlarÄ±nda daha aktif olunmasÄ± gibi alternatif tedbirleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi de ele alÄ±nacak bir diÄŸer konu. AB, dijital sektÃ¶rde faaliyet gÃ¶steren Google, Amazon ve Facebook gibi firmalarÄ±n adil ve etkili vergilendirilmesi iÃ§in yeni kurallar belirlemeye hazÄ±rlanÄ±yor.
Zirvede, Avro BÃ¶lgesindeki 19 Ã¼lkenin Avrupa Merkez BankasÄ± (ECB) baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± belirlemesi planlanÄ±yor.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular
Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza attÄ±. Tarihi olarak nitelendirilen Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi AnlaÅŸmasÄ±, kÄ±tada birbiriyle ticaret yapan Ã¼lkeler arasÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k vergilerini kaldÄ±racak
DÃ¼nyanÄ±n en fazla petrol Ã¼reten 4. Ã¼lkesi konumunda bulunan ve 115 yÄ±llÄ±k rezerve sahip kÃ¶rfez Ã¼lkesi Kuveyt, son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve dev projelerle "Petrol zengini" tanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n finansmanÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'nin geceyi evinde geÃ§irmesine izin verildi
Zirvede, BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, Brexit, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi, ticaret, ekonomik ve parasal birlik konularÄ± ele alÄ±nacak
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'Ä± ziyaret edecek
Ãœlkede 12,5 milyon seÃ§men, yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in oy kullanacak. YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor
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KerkÃ¼k'Ã¼n Dakuk ilÃ§esi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilÃ§esi arasÄ±ndaki otoyolda sahte kontrol noktasÄ± kuran DEAÅž Ã¼yelerinin ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 5 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 15 kiÅŸi de yaralandÄ±
ABD Senatosu'ndan, ABD Ordusunun Suudi Arabistan'Ä±n Yemen'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlara destek saÄŸlamasÄ±nÄ± engelleyen yasa tasarÄ±sÄ±na onay Ã§Ä±kmadÄ±
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Hollanda SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Enschede kentinde, cami yapÄ±lmasÄ± planlanan alanÄ±n Ã¼zerine 23 haÃ§ diken Ä°slam ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± PEGIDA hareketi Ã¼yelerinin, yargÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunanistan'da, Ziraat BankasÄ±nÄ±n GÃ¼mÃ¼lcine'deki ÅŸubesine bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. GÃ¶stericilerin, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda "YPG'nin yanÄ±ndayÄ±z" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Gazze Åžeridi'nin en bÃ¼yÃ¼k altyapÄ± projesi olan merkezi su arÄ±tma tesisinin inÅŸasÄ± iÃ§in 42 Ã¼lkenin temsilcisi BrÃ¼ksel'de toplandÄ±. Filistin halkÄ± donÃ¶r koordinasyon grubuna katÄ±lan devletler, proje iÃ§in 456 milyon avro taahhÃ¼tte bulundu. TÃ¼rkiye, projeye en yÃ¼ksek taahhÃ¼tte bulunan Ã¼lke durumunda.