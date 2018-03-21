13:31, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

GÃ¶zaltÄ±ndaki Sarkozy'ye ev izni!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± finansmanÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eskiÂ FransaÂ CumhurbaÅŸkanÄ±Â Nicolas Sarkozy, geceyi evinde geÃ§irdi.

Europe 1 radyosunda yayÄ±nlanan haberde, dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Sarkozy'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recine 7 saatlik ara verildiÄŸi belirtildi.

Haberde, Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam eden Sarkozy'nin, gece yarÄ±sÄ±na doÄŸru evine gitmesine izin verildiÄŸi ifade edildi. Sabah 07.30 itibarÄ±yla evinden Ã§Ä±kan Sarkozy'nin, tekrar polis merkezine dÃ¶nerek sorgusuna kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ettiÄŸi bildirildi.

GÃ¶zaltÄ±nda olan birinin evine dÃ¶nmesine izin verilmesinin veya gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resine ara verilmesinin alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir uygulama olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen haberde, hastalar ve yaÅŸlÄ±lar iÃ§in bazÄ± durumlarda benzer uygulamalarÄ±n gÃ¼ndeme gelebildiÄŸi, Sarkozy'nin ise eski bir cumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± iÃ§in "gÃ¶zaltÄ± molasÄ±" verildiÄŸi kaydedildi.

Sarkozy'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken, sorgulama sonrasÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtiliyor.

Sarkozy'nin 2007 cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in dÃ¶nemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde para aldÄ±ÄŸÄ± ve kampanyayÄ± bu destekle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti. 50 milyon avroya kadar yÃ¼kselen bir meblaÄŸdan bahsedilen iddialar Ã¼zerine 2013'te Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.