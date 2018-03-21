KÃ¶rfez'in kendini yenileyen Ã¼lkesi Kuveyt | ANALÄ°Z

KadÄ±nlarÄ±n baÅŸÄ± aÃ§Ä±k olarak kamu gÃ¶revinde Ã§alÄ±ÅŸabildiÄŸi Ã¼lkede yasal olarak uygulanan keskin bir kÄ±yafet yasaÄŸÄ± veya kÄ±sÄ±tÄ± bulunmuyor. Ãœlkeye alkol sokmak ve Ã¼lkede alkol tÃ¼ketmek yasak. Kuveyt'te akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±mÄ± oldukÃ§a yaygÄ±n.
ABD'li meÅŸhur Cheesecake Factory, Ã¼lkeye iki ÅŸube aÃ§mÄ±ÅŸ durumda. Kuveytliler TÃ¼rk yemeklerine ilgi duyarken SÃ¼tiÅŸ ve KÃ¶ÅŸebaÅŸÄ± gibi pek Ã§ok firma TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ± Kuveyt'te baÅŸarÄ±yla temsil ediyor.
TarÄ±m ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rlerinin ekonomi iÃ§erisindeki payÄ± yÃ¼zde 0,5 civarÄ±nda. Bu durum Kuveytâ€™i gÄ±da konusunda tamamen dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± yaparken, Ã¼lkede sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da koyun, keÃ§i ve deve yetiÅŸtiriciliÄŸi yapÄ±labiliyor.
Deniz Ã¼rÃ¼nleri Kuveytâ€™in geleneksel Ã¼retim konularÄ±ndan birisi olmasÄ±na karÅŸÄ±n, sektÃ¶r Ã¼retiminin 25,3 milyon dolar civarÄ±nda. Kuveyt hÃ¼kÃ¼meti, uyguladÄ±ÄŸÄ± tarÄ±m teÅŸvik politikalarÄ± Ã§erÃ§evesinde, sebze Ã¼retimi, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve hayvancÄ±lÄ±k alanlarÄ±nda sÃ¼bvansiyonlar saÄŸlÄ±yor.
TrafiÄŸin belli saatlerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da kÃ¶prÃ¼, otoyol ve viyadÃ¼klerin yapÄ±mÄ± iÃ§in proje baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ veya ihaleye Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.
Kuveyt yetkilileri 12 bÃ¶lgenin daha yerleÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in de ihaleye Ã§Ä±karken, dÃ¼nyada adÄ±ndan sÃ¶z ettiren TÃ¼rk mÃ¼teahhitlik sektÃ¶rÃ¼, Kuveytâ€™te daha Ã§ok iÅŸ yapmaya aday.
Ãœlkede Merkez BankasÄ±â€™nÄ±n yeni, ÅŸÄ±k ve devasa bir binaya taÅŸÄ±nmasÄ±, yenilenen otoyollar ve yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan UluslararasÄ± Tenis Kompleksiâ€™nin yanÄ± sÄ±ra dikkati Ã§eken Ã§ok Ã¶nemli bir proje daha bulunuyor.Â
Ãœlkenin Kuzey DoÄŸuâ€™sunda yer alan Subiyah bÃ¶lgesinde 25 kilometre karelik bir alanda Ä°pek Åžehir (Madinat Al Hareer) adÄ±yla yerleÅŸim, ekonomi, eÄŸlence, ticaret, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve kÃ¼ltÃ¼r merkezi olacak Ã§ok maksatlÄ± bir ÅŸehir kurulmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Toplam 25 yÄ±lda tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len proje iÃ§in 132 milyar dolar bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.
Kuveyt sahilinden denize bakanlar Ä°pek Åžehir Projesi kapsamÄ±nda inÅŸasÄ± devam eden ve dÃ¼nyanÄ±n en uzun kÃ¶prÃ¼lerinden olacak 37,5 kilometrelik Sheikh Jaber Al Ahmad KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼ ufuk Ã§izgisine kadar takip edebiliyor. GÃ¼ney Koreli Hyundai Engineering & Construction ana yÃ¼kleniciliÄŸinde inÅŸa edilen kÃ¶prÃ¼, Katar'Ä±n baÅŸkenti Doha ile Kuveyt ve Subbiyah bÃ¶lgesi arasÄ±nda ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayacak.
KAYNAK: AA
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular
Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza attÄ±. Tarihi olarak nitelendirilen Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi AnlaÅŸmasÄ±, kÄ±tada birbiriyle ticaret yapan Ã¼lkeler arasÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k vergilerini kaldÄ±racak
DÃ¼nyanÄ±n en fazla petrol Ã¼reten 4. Ã¼lkesi konumunda bulunan ve 115 yÄ±llÄ±k rezerve sahip kÃ¶rfez Ã¼lkesi Kuveyt, son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve dev projelerle "Petrol zengini" tanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
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