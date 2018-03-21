14:19, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Afrika Ã¼lkeleri Serbest Ticaret BÃ¶lgesi iÃ§in imza attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrika Ã¼lkeleri, kÄ±tadaki Ã¼lkelerin kendi arasÄ±nda serbest ticaret yapmasÄ±na imkan verecek Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi (AfCFTA) anlaÅŸmasÄ±nda uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±.

Ruanda'nÄ±n baÅŸkenti Kigali'de dÃ¼zenlenen Afrika BirliÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesi (STB) olacak AfCFTA'nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±.

Tarihi olarak nitelendirilen anlaÅŸmaya, Afrika BirliÄŸi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Paul Kagame, Nijer Devlet BaÅŸkanÄ± Mahamadou Issoufou, Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi ve Kongo Cumhuriyeti Devlet BaÅŸkanÄ± Denis Sassou Nguesso'nun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke lideri imza attÄ±.

Kagame, imza tÃ¶reni Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tek bir Afrika pazarÄ± oluÅŸturmanÄ±n sadece Afrika'ya deÄŸil yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ortaklara da bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Bu sadece bir imza tÃ¶reni deÄŸil, bugÃ¼nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler aynÄ± zamanda istediÄŸimiz Afrika'ya yolculuÄŸumuzda bir sonraki adÄ±mlarÄ± planlarken de kritik bir Ã¶neme sahip." dedi.

YIL SONUNA KADAR YÃœRÃœRLÃœÄžE GÄ°RMELÄ°

Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed ise artÄ±k tereddÃ¼t etme zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "TÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkeleri KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalamaya davet ediyorum. AnlaÅŸmanÄ±n yÄ±l sonuna kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

1.2 milyar insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve 2.5 trilyon dolar gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±laya sahip olan birliÄŸe Ã¼ye Ã¼lkelerin anlaÅŸmayÄ± uygulamaya geÃ§irmesi halinde kÄ±tada iÅŸsizliÄŸin azalmasÄ± ve iÃ§ ticaretin bÃ¼yÃ¼k oranda artmasÄ± bekleniyor.

AfCFTA anlaÅŸmasÄ±, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DTÃ–) kurulduÄŸundan bu yana en fazla Ã¼lkenin katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸi STB anlaÅŸmasÄ± olma Ã¶zelliÄŸine sahip. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan anlaÅŸmanÄ±n yÄ±l sonunda yatÄ±rÄ±m, rekabet ve fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ± gibi konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlanacak.

KÄ±tada Nijerya gibi bazÄ± Ã¼lkeler anlaÅŸmadan Ã§ekiniyor olsa da, birlik, teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã¼ye 55 Ã¼lkenin hepsinin anlaÅŸmaya katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ±nÄ± bekliyor.

Ã–te yandan, Burundi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Afrika BirliÄŸi Komisyon BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed'e gÃ¶nderilen yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Burundi'den hiÃ§bir temsilcinin gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle zirveye katÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.