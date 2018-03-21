Afrika Ã¼lkeleri Serbest Ticaret BÃ¶lgesi iÃ§in imza attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afrika Ã¼lkeleri, kÄ±tadaki Ã¼lkelerin kendi arasÄ±nda serbest ticaret yapmasÄ±na imkan verecek Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi (AfCFTA) anlaÅŸmasÄ±nda uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±.
Ruanda'nÄ±n baÅŸkenti Kigali'de dÃ¼zenlenen Afrika BirliÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesi (STB) olacak AfCFTA'nÄ±n kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ±.
Tarihi olarak nitelendirilen anlaÅŸmaya, Afrika BirliÄŸi DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Paul Kagame, Nijer Devlet BaÅŸkanÄ± Mahamadou Issoufou, Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi ve Kongo Cumhuriyeti Devlet BaÅŸkanÄ± Denis Sassou Nguesso'nun yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke lideri imza attÄ±.
Kagame, imza tÃ¶reni Ã¶ncesi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, tek bir Afrika pazarÄ± oluÅŸturmanÄ±n sadece Afrika'ya deÄŸil yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ortaklara da bÃ¼yÃ¼k fayda saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Bu sadece bir imza tÃ¶reni deÄŸil, bugÃ¼nki gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler aynÄ± zamanda istediÄŸimiz Afrika'ya yolculuÄŸumuzda bir sonraki adÄ±mlarÄ± planlarken de kritik bir Ã¶neme sahip." dedi.
YIL SONUNA KADAR YÃœRÃœRLÃœÄžE GÄ°RMELÄ°
Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed ise artÄ±k tereddÃ¼t etme zamanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "TÃ¼m Ã¼ye Ã¼lkeleri KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalamaya davet ediyorum. AnlaÅŸmanÄ±n yÄ±l sonuna kadar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesini saÄŸlamalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.
1.2 milyar insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve 2.5 trilyon dolar gayri safi yurt iÃ§i hasÄ±laya sahip olan birliÄŸe Ã¼ye Ã¼lkelerin anlaÅŸmayÄ± uygulamaya geÃ§irmesi halinde kÄ±tada iÅŸsizliÄŸin azalmasÄ± ve iÃ§ ticaretin bÃ¼yÃ¼k oranda artmasÄ± bekleniyor.
AfCFTA anlaÅŸmasÄ±, DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ (DTÃ–) kurulduÄŸundan bu yana en fazla Ã¼lkenin katÄ±lÄ±m gÃ¶sterdiÄŸi STB anlaÅŸmasÄ± olma Ã¶zelliÄŸine sahip. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine ilk olarak 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan anlaÅŸmanÄ±n yÄ±l sonunda yatÄ±rÄ±m, rekabet ve fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ± gibi konularÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlanacak.
KÄ±tada Nijerya gibi bazÄ± Ã¼lkeler anlaÅŸmadan Ã§ekiniyor olsa da, birlik, teknik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlanmasÄ±yla Ã¼ye 55 Ã¼lkenin hepsinin anlaÅŸmaya katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ±nÄ± bekliyor.
Ã–te yandan, Burundi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Afrika BirliÄŸi Komisyon BaÅŸkanÄ± Musa Faki Muhammed'e gÃ¶nderilen yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Burundi'den hiÃ§bir temsilcinin gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle zirveye katÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular
Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza attÄ±. Tarihi olarak nitelendirilen Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi AnlaÅŸmasÄ±, kÄ±tada birbiriyle ticaret yapan Ã¼lkeler arasÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k vergilerini kaldÄ±racak
DÃ¼nyanÄ±n en fazla petrol Ã¼reten 4. Ã¼lkesi konumunda bulunan ve 115 yÄ±llÄ±k rezerve sahip kÃ¶rfez Ã¼lkesi Kuveyt, son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve dev projelerle "Petrol zengini" tanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
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Zirvede, BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, Brexit, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi, ticaret, ekonomik ve parasal birlik konularÄ± ele alÄ±nacak
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