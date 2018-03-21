GÃ¼ncelleme: 14:32, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

PYD/PKK'lÄ±lar Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±ndan Afrin yalanÄ± Ã§Ä±kardÄ±!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±,Â TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ (TSK)Â Afrin'deÂ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±Â karalamak iÃ§inÂ Ã‡eÃ§en mÃ¼ltecileri bile yalanlarÄ±na alet etti.

Sosyal medyada Afrin'de Ã§ekildiÄŸi iddiasÄ±yla dolaÅŸÄ±ma sokulan Ã¼Ã§ fotoÄŸrafÄ±n daha gerÃ§ekle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

"Afrin'de soykÄ±rÄ±m" yalanÄ±yla servis edilen yaralÄ± iki Ã§ocuk fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, Ã¶dÃ¼llÃ¼ foto muhabiri Abd Doumany tarafÄ±ndan 2014'te Duma'da bir hastanede Ã§ekildiÄŸi belirlendi.

Yine "Afrin'de soykÄ±rÄ±m" yalanÄ±yla paylaÅŸÄ±lan valiz iÃ§erisinde taÅŸÄ±nan kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuÄŸa ait fotoÄŸrafÄ±n da DoÄŸu Guta'dan rejim bÃ¶lgesine geÃ§iÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ã§ekildiÄŸi tespit edildi.

DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli coÄŸrafyalarÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi gÃ¶stermekten Ã§ekinmeyen terÃ¶r yanlÄ±larÄ±, bu sefer de Ã‡eÃ§en mÃ¼lteciler Ã¼zerinden manipÃ¼lasyon yapmaya kalktÄ±.

"Afrin'de sivil katliamÄ± var" yalanÄ±yla paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸrafÄ±n, Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda 1995'te Grozni'de Ã§ekildiÄŸi ve Ã‡eÃ§en mÃ¼ltecilere dair en Ã§ok kullanÄ±lan gÃ¶rsellerden biri olduÄŸu belirlendi.

Eric Bouvet tarafÄ±ndan Ã§ekilen fotoÄŸrafta, yÄ±kÄ±ntÄ±lar arasÄ±nda elinde eski bir Ã§erÃ§eve taÅŸÄ±yan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, sÄ±rtÄ±nda evinden toplayabildiÄŸi birkaÃ§ eÅŸyasÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yeri terk ederken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.