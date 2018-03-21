Doğan Medya Grubu, Demirören'e satıldı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştığı haberi gündeme bomba gibi düştü.
Haber ilk olarak T24 sitesinde yer aldı. Doğan Medya Grubu'ndan konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Anlaşmaya varılan rakamın 1 milyar 200 milyon dolar civarında olduğu belirtildi.
Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP).
Reuters’a konuşan Demirören Grubu’ndan üst düzey bir yetkili, “Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu’nun bu akşam saatlerinde KAP’a açıklama yapması bekleniyor” dedi. Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisseleri, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satıldığına yönelik haberlerin ardından tavan fiyattan hareket ediyor. Hürriyet’ten bir yetkili de, “Doğan Grubu yetkilileri satışa ilişkin çalışanlara bilgi verdi. Satış işlemine dair KAP’a detaylı açıklama bugün yapılacak. Verilen bilgiye göre, Demirören, Doğan grubunun medya şirketlerini aldı” diye konuştu.
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Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı bildirildi
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