Ä°srail'den gecikmeli Suriye'ye hava saldÄ±rÄ±sÄ± itirafÄ±

Ä°srail ordusu,Â 2007'deÂ Suriye'de nÃ¼kleer reaktÃ¶r olduÄŸu sanÄ±lan bir mevzinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±d Ã¼zenlediÄŸini doÄŸruladÄ±.
Ä°srail ordusu, 6 EylÃ¼l 2007'de dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin kamuoyuna aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, Åžam'Ä±n 450 kilometre kuzeydoÄŸusundaki Deyrizor bÃ¶lgesinde bulunan bir tesise 8 F-15 uÃ§aÄŸÄ±yla Ã§ok gizli hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla imha edilen tesisin yÄ±llar iÃ§inde geliÅŸtirildiÄŸi ve 2007 sonunda iÅŸletilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± savunulan aÃ§Ä±klamada, Ä°srail ordusunun, 2004 sonunda Deyrizor'daki bu tesisin geliÅŸtirilmesine yardÄ±m eden yabancÄ± uzmanlardan bilgi edinmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, Suriye'nin plÃ¼tonyum Ã¼retmek iÃ§in reaktÃ¶r inÅŸa etmesine yardÄ±m edenin Kuzey Kore olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Korgeneral Gadi Eisenkot, 2007'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n "Ä°srail'in varoluÅŸuna yÃ¶nelik tehdit oluÅŸturan bir yapÄ±ya mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyeceÄŸi" mesajÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Hava Kuvvetleri KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Amikam Norkin de Suriye'de mevcut kargaÅŸanÄ±n hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± haklÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak bu bÃ¶lgenin daha sonra DEAÅž'Ä±n eline geÃ§tiÄŸini dile getirdi.
Filistinli cesur kÄ±z olarak anÄ±lan Ahed Temimi'ye Ä°srail mahkemeleri 8 ay hapis cezasÄ± verdi
Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan ve UNESCO tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda olan Sheka OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor
GÃ¼ney Kore'de, Facebook'a, kullanÄ±cÄ±larÄ±n siteye eriÅŸimini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 370 bin dolar para cezasÄ± kesildi
Kosova Meclisi'nde Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum sÄ±rasÄ±nda, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombasÄ± attÄ±
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neyindeki HÃ¼rmÃ¼zgan eyaletinde 5 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
MogadiÅŸu'da BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin eÄŸittiÄŸi Somali ordusu iÃ§erisindeki askerlerle Ã¼lkedeki istihbarat personeli arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail ordusu, 2007'de Suriye'de nÃ¼kleer reaktÃ¶r olduÄŸu sanÄ±lan bir mevzinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini doÄŸruladÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular
Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza attÄ±. Tarihi olarak nitelendirilen Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi AnlaÅŸmasÄ±, kÄ±tada birbiriyle ticaret yapan Ã¼lkeler arasÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k vergilerini kaldÄ±racak
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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n finansmanÄ± iddialarÄ± Ã¼zerine dÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy'nin geceyi evinde geÃ§irmesine izin verildi
Zirvede, BatÄ± Balkanlar, Rusya, TÃ¼rkiye'deki geliÅŸmeler, Brexit, dijital ÅŸirketlerin vergilendirilmesi, ticaret, ekonomik ve parasal birlik konularÄ± ele alÄ±nacak
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani 27 Mart'ta TÃ¼rkmenistan'Ä± ziyaret edecek
Ãœlkede 12,5 milyon seÃ§men, yerel yÃ¶netimlerin yeni Ã¼yelerini belirlemek iÃ§in oy kullanacak. YaklaÅŸÄ±k 300 bin TÃ¼rk seÃ§menin oy hakkÄ±na sahip olduÄŸu seÃ§imde yÃ¼zlerce TÃ¼rk aday yarÄ±ÅŸÄ±yor