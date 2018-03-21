16:29, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Somali'de BAE'nin eÄŸittiÄŸi askerlerle istihbaratÃ§Ä±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Somali'deÂ BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ninÂ (BAE)Â eÄŸittiÄŸi Somali ordusuÂ iÃ§erisindekiÂ bir grup askerÂ ileÂ Somali Ulusal Ä°stihbarat ServisiÂ (NISA)Â personeli arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmadaÂ biri sivil iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, yedi kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Somali Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdiaziz Xildhibaan, yerel bir radyo kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent MogadiÅŸu'da BAE'nin ordu iÃ§inde eÄŸittiÄŸi bir grup askerle Somali Ä°stihbarat Servisi (NISA) arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Xildhibaan, Ã§atÄ±ÅŸmada bir sivil ile bir istihbarat gÃ¶revlisinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, yedi kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SÃ¶zcÃ¼, Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Bu arada gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±ndan Muhammed Ä°brahim, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeden aÄŸÄ±r makineli silah sesleri duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

NISA, MogadiÅŸu'daki EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n olasÄ± intihar saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kentteki birÃ§ok geÃ§iÅŸ noktasÄ±nÄ± kontrol ediyor.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±, BAE tarafÄ±ndan eÄŸitilen Somali ordusu iÃ§erisindeki bir grup askerin bu bÃ¶lgeden geÃ§mek isterken NISA tarafÄ±ndan durdurulduÄŸunu ve ardÄ±ndan iki grup arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Somalili SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale, 3 Åžubat 2018'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸik Arap Emirlikleri istihbaratÄ±nÄ±n kendisine ve Somalili eski bir emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne suikast giriÅŸiminde bulunduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Somali'de BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin eÄŸittiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 50 kiÅŸilik bir ekip 30 AralÄ±k 2017'de SenatÃ¶r Abdi Hassan Awale'nin evine baskÄ±n dÃ¼zenlemiÅŸti. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen 50 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.