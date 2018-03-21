17:03, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Kosova Meclisi'nde 'sÄ±nÄ±r' gerginliÄŸi





Kosova Meclisi'nde Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum sÄ±rasÄ±nda, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombasÄ± attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturuma, muhalefet milletvekillerinin attÄ±ÄŸÄ± gaz bombalarÄ± nedeniyle iki kez ara verildi. Kosova Meclis BaÅŸkanÄ± Kadri Veseli, Kosova Demokratik BirliÄŸi (LDK) meclis grubunun sunduÄŸu Kosova-KaradaÄŸ sÄ±nÄ±r anlaÅŸmasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ± hakkÄ±ndaki yasa tasarÄ±sÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸini oylamaya sundu. "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri de oylamayÄ± engellemek amacÄ±yla iki kez gaz bombasÄ± atarak oturuma ara verilmesine sebep oldu. Ä°lk gaz bombasÄ±nÄ±n atÄ±lmasÄ±ndan sonra oturuma ara verilmesiyle genel kurul salonunu terk eden milletvekilleri yaklaÅŸÄ±k 1 saat sonra tekrar iÃ§eri girdiklerinde ikinci gaz bombasÄ± atÄ±ldÄ±. Ä°kinci kez ara verilen oturumun ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±. Konuyla ilgili dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra baÅŸlayan meclis genel kurul oturumu yaklaÅŸÄ±k 9 saat sÃ¼rdÃ¼kten sonra gece geÃ§ saatlerde bitmiÅŸ, oylama bugÃ¼ne ertelenmiÅŸti. Kosova muhalefeti 2 yÄ±l Ã¶nce de meclis oturumunda gaz bombasÄ± kullanarak Kosova-KaradaÄŸ sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±na engel olmuÅŸtu.

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