GÃ¼ney Kore'den eriÅŸimi sÄ±nÄ±rlandÄ±ran Facebook'a para cezasÄ±

PYD/PKK'lÄ±lar Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±ndan Afrin yalanÄ± Ã§Ä±kardÄ±!

Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular