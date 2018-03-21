17:14, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Etiyopya'da orman yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Etiyopya'da, BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda tutulan Sheka OrmanÄ±â€™nda Ã§Ä±kan yangÄ±n bÃ¶lgedeki yÃ¼zlerce canlÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼ tehdit ediyor.

Ãœlkedeki yerel medya organlarÄ±ndan FANAâ€™nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin GÃ¼ney Milletleri-Milliyetleri ve HalklarÄ± eyaletindeki Sheka OrmanÄ±â€™nda cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve halen sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemeyen yangÄ±n 200 hektarlÄ±k ormanlÄ±k alanÄ± kÃ¼l etti.

Herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sebebi ise henÃ¼z tespit edilemedi.

OldukÃ§a geniÅŸ bir canlÄ± Ã§eÅŸitliÄŸine sahip orman, 2012 yÄ±lÄ±nda UNESCO tarafÄ±ndan "dÃ¼nya biyosfer rezerv alanÄ±" ilan edilmiÅŸ ve koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. UNESCOâ€™ya gÃ¶re, ormanda 300'den fazla damarlÄ± bitki, 50 memeli, 200 kuÅŸ ve 20 amfibi hayvan tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da endemik tÃ¼r de bulunuyor.

DÃ¼nyanÄ±n 120 Ã¼lkesindeki 669 biyosfer rezerv alanÄ±nÄ±n 75'i Afrika Ã¼lkelerinde yer alÄ±yor.