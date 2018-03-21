17:20, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Rejim gÃ¼Ã§lerinin Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 16'sÄ± Ã¶ÄŸrenci 20 Ã¶lÃ¼





Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°dlib'de okuldan Ã§Ä±kan bir grup Ã¶ÄŸrenciÂ savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n hedefi oldu. UÃ§ak sesini duyarak bir maÄŸaraya kaÃ§an Ã§ocuklarÄ±n buna raÄŸmenÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, saldÄ±rÄ±da 16'sÄ± Ã§ocuk 3'Ã¼ kadÄ±n 20 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 1 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi. Muhaliflere baÄŸlÄ± UÃ§ak GÃ¶zlemevi, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "HÄ±meymim Ã¼ssÃ¼nden havalanan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Serakib ilÃ§esi ve Ã§evre kÃ¶ylerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi." ifadesini kullandÄ±.



Sivil savunma ekipleri bÃ¶lgede arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. 11 GÃœNDE 56 SÄ°VÄ°L HAYATINI KAYBETTÄ° Son 11 gÃ¼nde, Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 56 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 62 sivil yaralandÄ±.Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti.Â



"Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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