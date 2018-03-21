Fransa'da grev dalgasÄ± bu akÅŸam baÅŸlÄ±yor

Fransa'da bu akÅŸamdan itibaren baÅŸlayacak grev ve gÃ¶steriler nedeniyleÂ demir ve hava yollarÄ±nda seferlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n iptal edileceÄŸi, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n protestolarÄ± nedeniyle deÂ okullar, hastanelerÂ ve resmiÂ dairelerde hizmetlerin aksayacaÄŸÄ± bildirildi.
FransÄ±z Ulusal Demiryolu Ä°daresi (SNCF) Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Guillaume Pepy, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, demir yolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grevi nedeniyle Ã¼lkedeki hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'sinin sefere Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
HÃ¼kÃ¼metin demir yolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n statÃ¼leri hakkÄ±ndaki reform planÄ± ve bu planÄ±n kararname ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±na tepki gÃ¶steren demir yolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise daha Ã¶nce 3 Nisan'da baÅŸlayacak ve 36 gÃ¼n sÃ¼recek grev kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Bu arada Paris ve banliyÃ¶lerinin ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan ve 60 bine yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan ÅŸehir iÃ§i toplu taÅŸÄ±ma kurumu RATP de grev ve gÃ¶steriler nedeniyle Ã§ok sayÄ±da seferin iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
HÃ¼kÃ¼metin tasarruf tedbirleri ve yeniden yapÄ±lanma planÄ± Ã§erÃ§evesinde aldÄ±ÄŸÄ± kararlara tepki olarak Ã¼lkenin Ã§ok sayÄ±da kentinde memurlar gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyecek. Ãœlkedeki 9 sendikadan 7'sinin ortak Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla grev ve protesto yapacak memurlar, hÃ¼kÃ¼metin 120 bin kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gibi Ã§ok sayÄ±da deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren eylem planÄ±nÄ± rafa kaldÄ±rmasÄ±nÄ± talep edecek.
Grev ve gÃ¶steriler nedeniyle Ã¼lkedeki okullar, hastaneler, huzurevleri, mahkemeler ile belediyelere ve bÃ¶lge yÃ¶netimlerine baÄŸlÄ± resmi dairelerde hizmetlerin aksayacaÄŸÄ± belirtildi.
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Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
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