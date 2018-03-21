18:57, 21 Mart 2018 Çarşamba

Merkel hükümet programını okudu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 171 gün sonra kurulan hükümetin programını, Federal Meclis'te okudu.

Avro Bölgesi'ndeki kriz, uluslararası terörizm ve Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen sığınmacılardan dolayı Almanya'nın son yıllarda sınamalardan geçtiğini belirten Merkel, bu gelişmelerin üstesinden gelinmesi konusunda yapılan tartışmaların ülkeyi ayrıştırdığını ve kutuplaştırdığını ifade etti.

Suriye'de 7 yıl önce iç savaşın başladığını, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve ülke nüfusunun yarısının sığınmacı olduğunu belirten Merkel, tüm bunların Avrupa Birliği’nin kapısının önünde yaşandığına dikkati çekti.

AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SIĞINMACI MUTABAKATI

Merkel, Avrupa'nın, Türkiye’nin 3 milyon sığınmacıyı kabul etmesine ilişkin konuyla çok geç ilgilendiğini söyledi.

İnsan kaçakçılığı ile mücadele etmek için AB-Türkiye mutabakatını sağladıklarını ve sığınmacıların bakımı için Türkiye’ye maddi yardımda bulunduklarını belirten Merkel, Türkiye’ye verilecek 3 milyar avronun ikinci bölümünün AB tarafından gelecek aylarda sağlanması gerektiğini kaydetti.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Avrupa’nın komşusu ve NATO ortağı olan Türkiye ile ilişkilerin zor olduğunu savunan Merkel, "Türkiye ile bizi çok şey birleştiriyor. Ülkemizde 3 milyondan fazla insanın Türk kökeni var. Ekonomilerimiz yakından bağlantılıdır. Uluslararası terörizmle mücadelede birlikte duruyoruz. Göç konusunda güvenilir bir şekilde çalışıyoruz ancak yakın geçmişteki ilişkilerimiz ağır yüklere maruz kalmıştır." diye konuştu.

ALMANYA'DAKİ MÜSLÜMANLAR

Almanya’ya 1960’lı yıllarda İtalaya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve başka ülkelerden çalışmak için insanların geldiğini ve çalışkanlıklarıyla ülkenin refahına katkı sağladıklarını anlatan Merkel, “Onların çocukları ve torunları bugün tüm Almanya’nın refahına katkı sağlıyorlar.” şeklinde konuştu.

Merkel, Almanya’da yaklaşık 4,5 milyon Müslümanın yaşadığına dikkati çekerek, bunların büyük bölümünün radikalizmi ve terörü reddettiğini söyledi.

Almanya’nın Hristiyan ve Yahudilikle şekillendiğini yineleyen Merkel, "Ancak burada yaşayan 4,5 milyon Müslümanın dini İslamın, Almanya’nın bir parçası olduğu da doğrudur." ifadesini kullandı.

ABD İLE TİCARİ İLİŞKİLER

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Merkel, bu ek vergilerin hukuka aykırı ve zararlı olduğunu belirtti.

Merkel, ABD ile yapılacak müzakerelerle çözüm aranacağını ancak gerektiğinde karşı önlemlerin de alınabileceğini sözlerine ekledi.