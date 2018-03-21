Halep'te 'DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼' etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriyeâ€™deÂ Halepâ€™in batÄ± kÄ±rsalÄ±ndakiÂ EtaribÂ ilÃ§esinde "DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±ndaÂ etkinlikÂ dÃ¼zenlendi.
Ä°lÃ§esindeki Emel Beledi (Vatan Umudu) okulunda, "21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼" nedeniyle farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in dÃ¼zenlenen etkinliÄŸe down sendromlu Ã§ocuklar, Ã¶ÄŸretmenler ve aileler katÄ±ldÄ±.
Down sendromlulara Ã¶zel olarak dÃ¼zenlenen etkinlikte spor, dans gÃ¶sterileri, resim gibi faaliyetlerin yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklara hediyeler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlik yapan AbdÃ¼lkader Åžakirdi, okulda savaÅŸ maÄŸduru, zihinsel geliÅŸim geriliÄŸi yaÅŸayan ve down sendromlu Ã§ocuklara eÄŸitim verdiklerini sÃ¶yledi.
Åžakirdi, "BugÃ¼n DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼. Onlara ÅŸimdi ve gelecekte destek, gÃ¼ven ve rehabilitasyon vererek Ã¶z gÃ¼venlerini yÃ¼kseltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." dedi.
Emel Beledi Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmed Ä°sa, etkinlikle down sendromlu Ã§ocuklarÄ± sevindirdiklerini dile getirdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Suriye'de Halep'in Etarib ilÃ§esinde DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ nedeniyle etkinlik dÃ¼zenlendi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
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Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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