19:35, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail, Gazze'ye yeni dikenli teller Ã¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin,Â Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Gazze'deki Filistinli emniyet kaynaklarÄ±, askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼n ve bugÃ¼n Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek birkaÃ§ saat boyunca sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca sÄ±nÄ±r boyunca yeni dikenli teller Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

Tellerin, eylemlerin dÃ¼zenlendiÄŸi ve Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerleri arasÄ±nda arbedenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rÄ±n 50-70 metre iÃ§erisine Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.

Dikenli tellerin Cibaliya, Deyr el-Belh, Gazze, Nahil Uz ve Karare beldeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Ä°srail'in telleri, Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã¶nlem amaÃ§lÄ± Ã¶rme ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.

Ä°srail ordusu daha Ã¶nce de gÃ¶sterilerin dÃ¼zenlendiÄŸi Refah, Han Yunus ve bazÄ± orta kesimlerdeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerine dikenli teller Ã¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.

Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.