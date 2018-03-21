Ä°srail, Gazze'ye yeni dikenli teller Ã¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin,Â Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Gazze'deki Filistinli emniyet kaynaklarÄ±, askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin dÃ¼n ve bugÃ¼n Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek birkaÃ§ saat boyunca sÄ±nÄ±r ihlali yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ayrÄ±ca sÄ±nÄ±r boyunca yeni dikenli teller Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.
Tellerin, eylemlerin dÃ¼zenlendiÄŸi ve Filistinli genÃ§ler ile Ä°srail askerleri arasÄ±nda arbedenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rÄ±n 50-70 metre iÃ§erisine Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Dikenli tellerin Cibaliya, Deyr el-Belh, Gazze, Nahil Uz ve Karare beldeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±na Ã¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.
Ä°srail'in telleri, Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla ay sonunda yapÄ±lacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ" yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne Ã¶nlem amaÃ§lÄ± Ã¶rme ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.
Ä°srail ordusu daha Ã¶nce de gÃ¶sterilerin dÃ¼zenlendiÄŸi Refah, Han Yunus ve bazÄ± orta kesimlerdeki sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerine dikenli teller Ã¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu 6 AralÄ±k 2017'den bu yana, baÅŸta iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s olmak Ã¼zere BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde ve Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶steriler dÃ¼zenleniyor.
Ä°srail askerleri bu gÃ¶sterilere, gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve plastik merminin yanÄ± sÄ±ra zaman zaman gerÃ§ek mermiyle mÃ¼dahale ediyor.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
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