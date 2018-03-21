MalkoÃ§: Avrupa'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Åžeref MalkoÃ§, Ã¶nceki gÃ¼nlerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD yandaÅŸlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayanÂ Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ±Â KÃ¶ln Kalk EyÃ¼p Sultan Camisi'ni ziyaret etti.
Temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde camiyi ziyaret eden MalkoÃ§, cami yÃ¶neticileri ve cemaatine geÃ§miÅŸ olsun dileÄŸinde bulundu.
MalkoÃ§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da tabii hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Avrupa medeni deÄŸerlerine de aykÄ±rÄ± olan mabedlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶nlemesi gereken AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin ve kamu gÃ¶revlilerinin yeterli tepkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden MalkoÃ§, "TÃ¼rkiye kÃ¶kenli 6 milyon insan var burada. Almanya'da zannediyorum 30'un Ã¼zerinde ibadethaneye saldÄ±rÄ±lar oldu. Bunun Ã¶nlemini almak buradaki kamu gÃ¶revlilerine dÃ¼ÅŸÃ¼yor." diye konuÅŸtu.
Kamu denetÃ§isinin gÃ¶revinin bulunduÄŸu Ã¼lkede iyi yÃ¶netimi ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttÄ±rmak olduÄŸunu belirten MalkoÃ§, "Bunu TÃ¼rkiye'de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi buralara geliyoruz ve buralarda haksÄ±zlÄ±ÄŸa veya ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za hak arama yÃ¶ntemlerini anlatÄ±yoruz. Yani Avrupa'daki TÃ¼rkiye kÃ¶kenli insanlarÄ±mÄ±za kendi haklarÄ±nÄ±n neler olduÄŸunu ve bu haklarÄ± nasÄ±l kullanmalarÄ± gerektiÄŸini, bunun yolunu ve usulÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yoruz. Avrupa'nÄ±n herhangi bir Ã¼lkesinde bizim insanÄ±mÄ±z bir haksÄ±zlÄ±ÄŸa, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda mutlaka hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r. Bu anlamda hak arama alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
Herhangi bir saldÄ±rÄ± ya da ÅŸikayet durumunda yaÅŸanÄ±lan Ã¼lkedeki yetkili mercilerle birlikte kendilerine de bilgi verilmesini isteyen MalkoÃ§, yapÄ±lan mÃ¼racatlarÄ± kendilerinin de o Ã¼lkelerin yetkilileri nezdinde takip ettiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n faillerinin bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± temenni eden MalkoÃ§, "YakalanÄ±p gerekli mÃ¼eyyide uygulansÄ±n ki bunlar tekerrÃ¼r etmesin. Ancak bunlar oluyor ve bizim insanÄ±mÄ±zÄ±n hak kaybÄ± varsa o haklarÄ± mutlaka aramalÄ±yÄ±z." dedi.
MalkoÃ§ daha sonra KÃ¶ln'deki DÄ°TÄ°B Genel Merkezini ve KÃ¶ln Merkez Camisi'ni ziyaret etti. DÄ°TÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± Nevzat YaÅŸar AÅŸÄ±koÄŸlu, MalkoÃ§'a cami hakkÄ±nda bilgi verdi.
Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) Genel Merkezini de ziyaret edecek olan MalkoÃ§'un, akÅŸam saatlerinde KÃ¶ln BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanÄ±yor.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
Filistinli cesur kÄ±z olarak anÄ±lan Ahed Temimi'ye Ä°srail mahkemeleri 8 ay hapis cezasÄ± verdi
Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan ve UNESCO tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda olan Sheka OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor
GÃ¼ney Kore'de, Facebook'a, kullanÄ±cÄ±larÄ±n siteye eriÅŸimini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 370 bin dolar para cezasÄ± kesildi
Kosova Meclisi'nde Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum sÄ±rasÄ±nda, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombasÄ± attÄ±
Ä°ran'Ä±n gÃ¼neyindeki HÃ¼rmÃ¼zgan eyaletinde 5 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldi.
MogadiÅŸu'da BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin eÄŸittiÄŸi Somali ordusu iÃ§erisindeki askerlerle Ã¼lkedeki istihbarat personeli arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail ordusu, 2007'de Suriye'de nÃ¼kleer reaktÃ¶r olduÄŸu sanÄ±lan bir mevzinin ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini doÄŸruladÄ±.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak isteyen PYD/PKK destekÃ§ileri, 1995'te Grozni'de Ã§ekilen ve Ã‡eÃ§enistan savaÅŸÄ±nÄ±n en Ã§arpÄ±cÄ± karelerinden birini Afrin'de Ã§ekilmiÅŸ gibi servis ederek ne kadar alÃ§alabileceklerini bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oldular
Afrika Ã¼lkeleri, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k serbest ticaret bÃ¶lgesinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸmaya imza attÄ±. Tarihi olarak nitelendirilen Afrika KÄ±tasal Serbest Ticaret BÃ¶lgesi AnlaÅŸmasÄ±, kÄ±tada birbiriyle ticaret yapan Ã¼lkeler arasÄ±ndaki gÃ¼mrÃ¼k vergilerini kaldÄ±racak
DÃ¼nyanÄ±n en fazla petrol Ã¼reten 4. Ã¼lkesi konumunda bulunan ve 115 yÄ±llÄ±k rezerve sahip kÃ¶rfez Ã¼lkesi Kuveyt, son yÄ±llarda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve dev projelerle "Petrol zengini" tanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶tesine geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor