20:36, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

MalkoÃ§: Avrupa'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kamu BaÅŸdenetÃ§isi Åžeref MalkoÃ§, Ã¶nceki gÃ¼nlerde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/PYD yandaÅŸlarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayanÂ Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸine (DÄ°TÄ°B) baÄŸlÄ±Â KÃ¶ln Kalk EyÃ¼p Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Almanya'nÄ±n KÃ¶ln kentinde camiyi ziyaret eden MalkoÃ§, cami yÃ¶neticileri ve cemaatine geÃ§miÅŸ olsun dileÄŸinde bulundu.

MalkoÃ§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da tabii hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.

Avrupa medeni deÄŸerlerine de aykÄ±rÄ± olan mabedlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± Ã¶nlemesi gereken AvrupalÄ± siyasetÃ§ilerin ve kamu gÃ¶revlilerinin yeterli tepkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden MalkoÃ§, "TÃ¼rkiye kÃ¶kenli 6 milyon insan var burada. Almanya'da zannediyorum 30'un Ã¼zerinde ibadethaneye saldÄ±rÄ±lar oldu. Bunun Ã¶nlemini almak buradaki kamu gÃ¶revlilerine dÃ¼ÅŸÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

"MUTLAKA HAKKINIZI ARAYIN"

Kamu denetÃ§isinin gÃ¶revinin bulunduÄŸu Ã¼lkede iyi yÃ¶netimi ve kamu hizmetlerinin kalitesini arttÄ±rmak olduÄŸunu belirten MalkoÃ§, "Bunu TÃ¼rkiye'de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi buralara geliyoruz ve buralarda haksÄ±zlÄ±ÄŸa veya ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za hak arama yÃ¶ntemlerini anlatÄ±yoruz. Yani Avrupa'daki TÃ¼rkiye kÃ¶kenli insanlarÄ±mÄ±za kendi haklarÄ±nÄ±n neler olduÄŸunu ve bu haklarÄ± nasÄ±l kullanmalarÄ± gerektiÄŸini, bunun yolunu ve usulÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yoruz. Avrupa'nÄ±n herhangi bir Ã¼lkesinde bizim insanÄ±mÄ±z bir haksÄ±zlÄ±ÄŸa, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nda mutlaka hakkÄ±nÄ± aramalÄ±dÄ±r. Bu anlamda hak arama alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.

Herhangi bir saldÄ±rÄ± ya da ÅŸikayet durumunda yaÅŸanÄ±lan Ã¼lkedeki yetkili mercilerle birlikte kendilerine de bilgi verilmesini isteyen MalkoÃ§, yapÄ±lan mÃ¼racatlarÄ± kendilerinin de o Ã¼lkelerin yetkilileri nezdinde takip ettiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n faillerinin bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± temenni eden MalkoÃ§, "YakalanÄ±p gerekli mÃ¼eyyide uygulansÄ±n ki bunlar tekerrÃ¼r etmesin. Ancak bunlar oluyor ve bizim insanÄ±mÄ±zÄ±n hak kaybÄ± varsa o haklarÄ± mutlaka aramalÄ±yÄ±z." dedi.

KÃ–LN MERKEZ CAMÄ°SÄ° ZÄ°YARETÄ°

MalkoÃ§ daha sonra KÃ¶ln'deki DÄ°TÄ°B Genel Merkezini ve KÃ¶ln Merkez Camisi'ni ziyaret etti. DÄ°TÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± Nevzat YaÅŸar AÅŸÄ±koÄŸlu, MalkoÃ§'a cami hakkÄ±nda bilgi verdi.

Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ (IGMG) Genel Merkezini de ziyaret edecek olan MalkoÃ§'un, akÅŸam saatlerinde KÃ¶ln BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda TÃ¼rk sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanÄ±yor.