20:53, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistinliler Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde kutladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin KadÄ±n Komiteleri BirliÄŸiÂ tarafÄ±ndan Anneler GÃ¼nÃ¼ mÃ¼nasebetiyle iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunanÂ KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen kermese Filistinliler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi.

TÃ¼rkiye'nin KudÃ¼s BaÅŸkonsolosu BÃ¼yÃ¼kelÃ§i GÃ¼rcan TÃ¼rkoÄŸlu da kermese katÄ±larak Filistinlilerin Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nin bahÃ§esinde dÃ¼zenlenen mini konser Ã¶ncesi bir konuÅŸma yapan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i TÃ¼rkoÄŸlu, "Filistinli anneler, KudÃ¼slÃ¼ anneler dÃ¼nyadaki tÃ¼m anneler gibi mÃ¼barek annelerdir." dedi.

TÃ¼rkoÄŸlu, Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ Filistin'de kutlamanÄ±n ayrÄ± bir anlamÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Filistin halkÄ±nÄ±n genÃ§lerinin direniÅŸinde annelerinin kendilerine verdiÄŸi gÃ¼cÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nemi var. DolayÄ±sÄ±yla hepinizi yeniden candan kutluyorum." diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i TÃ¼rkoÄŸlu, Anneler GÃ¼nÃ¼ etkinliklerinin KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenmesinden memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

AA muhabirine konuÅŸan Filistin KadÄ±n Komiteleri BirliÄŸi'nin KudÃ¼s TemsilciliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ravza Avde de bu Ã¶zel gÃ¼nde verdiÄŸi destek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

Filistinli kadÄ±nlarÄ±n iÅŸgale karÅŸÄ± tÃ¼m boyutlarÄ±yla gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Avde, "Bu kermesle de Filistinli annelerin hem sosyalleÅŸmesini hem de aile bÃ¼tÃ§elerine bir katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyoruz." dedi.