Tusk: ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, "GeÃ§iÅŸ sÃ¼reci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ± 21 ay daha ertelemeyi saÄŸlayacak. Bireyler ve iÅŸletmeler bu sÃ¼reÃ§te Brexit'in gerÃ§ek etkilerine hazÄ±rlanabilecek." dedi.
Tusk, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen AB ÃœÃ§lÃ¼ Sosyal Zirve ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamada bulundu.
Sosyal ortaklarla yapÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, ekonomik ve sosyal konularÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tusk, "Avrupa'da ekonomi beklenenin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼yor, istihdam artÄ±yor ve yatÄ±rÄ±mlar toparlanÄ±yor ancak ekonomik bÃ¼yÃ¼me, daha iyi yaÅŸam kalitesi sunmazsa Ã§ok Ã¶nemli olmaz." diye konuÅŸtu.
Tusk, AB ve Ä°ngiltere arasÄ±nda devam eden Brexit mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "AB liderlerine, Ä°ngiltere ile yapÄ±lacak geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi anlaÅŸmasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±lamalarÄ± tavsiyesinde bulundum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼reci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ± 21 ay daha ertelemeyi saÄŸlayacak. Bireyler ve iÅŸletmeler bu sÃ¼reÃ§te Brexit'in gerÃ§ek etkilerine hazÄ±rlanabilecek." ifadesini kullandÄ±.
ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulama kararÄ± hakkÄ±nda Tusk, "ABD'nin yakÄ±n mÃ¼ttefik ve dostu olan AB'nin ihracatÄ± bir gÃ¼venlik riski oluÅŸturmuyor.Â AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœye Ã¼lkelerin, ABD ile gÃ¼mrÃ¼k vergisi mÃ¼zakerelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek konusunda AB Komisyonu'na tam destek verdiÄŸini dile getiren Tusk, ABD'nin korumacÄ± ekonomi politikalarÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in sorun olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Tusk, Ã§elik sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ek sorunun kÃ¼resel fazla kapasiteden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla ortaklaÅŸa mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini ifade etti.
Ä°ngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanÄ± Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Tusk, "BÃ¼tÃ¼n AB liderlerinin Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stereceÄŸinden hiÃ§ ÅŸÃ¼phem yok." dedi.
Tusk, Avrupa'da benzer saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Putin'i tekrar devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinden dolayÄ± tebrik etmek iÃ§imden gelmiyor." ifadesini kullandÄ±.
Londra merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel veriler ve seÃ§im sonuÃ§larÄ±na mÃ¼dahale konusunda Tusk, dijital platformlardaki kiÅŸisel verilerin "tam olarak korunmasÄ± gerektiÄŸini" vurguladÄ±.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Suriye'de Halep'in Etarib ilÃ§esinde DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ nedeniyle etkinlik dÃ¼zenlendi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
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Kosova Meclisi'nde Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum sÄ±rasÄ±nda, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombasÄ± attÄ±