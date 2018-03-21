21:43, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Tusk: ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, "GeÃ§iÅŸ sÃ¼reci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ± 21 ay daha ertelemeyi saÄŸlayacak. Bireyler ve iÅŸletmeler bu sÃ¼reÃ§te Brexit'in gerÃ§ek etkilerine hazÄ±rlanabilecek." dedi.

Tusk, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen AB ÃœÃ§lÃ¼ Sosyal Zirve ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamada bulundu.

Sosyal ortaklarla yapÄ±cÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, ekonomik ve sosyal konularÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Tusk, "Avrupa'da ekonomi beklenenin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼yor, istihdam artÄ±yor ve yatÄ±rÄ±mlar toparlanÄ±yor ancak ekonomik bÃ¼yÃ¼me, daha iyi yaÅŸam kalitesi sunmazsa Ã§ok Ã¶nemli olmaz." diye konuÅŸtu.

Tusk, AB ve Ä°ngiltere arasÄ±nda devam eden Brexit mÃ¼zakerelerine iliÅŸkin, "AB liderlerine, Ä°ngiltere ile yapÄ±lacak geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi anlaÅŸmasÄ±nÄ± olumlu karÅŸÄ±lamalarÄ± tavsiyesinde bulundum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼reci, uygulamada Brexit'in olumsuz sonuÃ§larÄ±nÄ± 21 ay daha ertelemeyi saÄŸlayacak. Bireyler ve iÅŸletmeler bu sÃ¼reÃ§te Brexit'in gerÃ§ek etkilerine hazÄ±rlanabilecek." ifadesini kullandÄ±.

ABD'nin ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma yÃ¶nelik ilave gÃ¼mrÃ¼k vergileri uygulama kararÄ± hakkÄ±nda Tusk, "ABD'nin yakÄ±n mÃ¼ttefik ve dostu olan AB'nin ihracatÄ± bir gÃ¼venlik riski oluÅŸturmuyor.Â AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ãœye Ã¼lkelerin, ABD ile gÃ¼mrÃ¼k vergisi mÃ¼zakerelerini gerÃ§ekleÅŸtirmek konusunda AB Komisyonu'na tam destek verdiÄŸini dile getiren Tusk, ABD'nin korumacÄ± ekonomi politikalarÄ±nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in sorun olabileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Tusk, Ã§elik sektÃ¶rÃ¼nde gerÃ§ek sorunun kÃ¼resel fazla kapasiteden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bununla ortaklaÅŸa mÃ¼cadele edilmesi gerektiÄŸini ifade etti.

Ä°ngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanÄ± Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'ya dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Tusk, "BÃ¼tÃ¼n AB liderlerinin Ä°ngiltere ile dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stereceÄŸinden hiÃ§ ÅŸÃ¼phem yok." dedi.

Tusk, Avrupa'da benzer saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Salisbury saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra Putin'i tekrar devlet baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesinden dolayÄ± tebrik etmek iÃ§imden gelmiyor." ifadesini kullandÄ±.

Londra merkezli Cambridge Analytica adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 50 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel veriler ve seÃ§im sonuÃ§larÄ±na mÃ¼dahale konusunda Tusk, dijital platformlardaki kiÅŸisel verilerin "tam olarak korunmasÄ± gerektiÄŸini" vurguladÄ±.