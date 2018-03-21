Kabil'de intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 26 Ã¶lÃ¼

MalkoÃ§: Avrupa'da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi

Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.