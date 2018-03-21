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23:00, 21 Mart 2018 Çarşamba
Dış Politika
21:49, 21 Mart 2018 Çarşamba

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Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı
Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil'de bugün Nevruz Bayramı kutlandığı sırada meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda Afgan kardeşimizin bulunduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



İlgili Konular Kabil nevruz terör saldırısı
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Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı
Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı

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