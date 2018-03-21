BM Suriye ateÅŸkes kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Stephane Dujarric, Suriye'de en aÄŸÄ±r bedeli sivillerin Ã¶demeye devam ettiÄŸini belirterek,Â Genel Sekreter Antonio Guterres'in, BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istediÄŸiniÂ sÃ¶yledi.
Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da sivillerin gÃ¼venliÄŸinden derin endiÅŸe duyulduÄŸunu belirtti.
DoÄŸu Guta'daki insani drama dikkati Ã§eken Stephane Dujarric, ''Ekmek bulunamÄ±yor, iÃ§me suyu yok ve insani eriÅŸim oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ±.'' dedi.
Dujarric, 11 Mart'tan beri DoÄŸu Guta'dan 50 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Åžam'Ä±n kÄ±rsalÄ±ndaki barÄ±naklarÄ±n Ã§oÄŸunun, gelen Ã§ok sayÄ±da insanÄ± barÄ±ndÄ±racak kapasiteye veya altyapÄ±ya sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°dlib'de artan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ve ÅŸiddetten de derin endiÅŸe duyulduÄŸunu kaydeden Stephane Dujarric, sivillerin korunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.
Dujarric, Afrin'de ''yaÄŸmalama", ''sivil altyapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesi" ve "keyfi gÃ¶zaltÄ±'' gibi iddialara iliÅŸkin bilgileri Afrin'den ayrÄ±lanlardan aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak bÃ¶lgede olmadÄ±klarÄ± iÃ§in doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BMGK'nin ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n hala uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivillerin en aÄŸÄ±r bedeli Ã¶demeye devam ettiÄŸini sÃ¶yleyen sÃ¶zcÃ¼ Dujarric, ''Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor.'' ifadelerini kullandÄ±.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Suriye'de Halep'in Etarib ilÃ§esinde DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ nedeniyle etkinlik dÃ¼zenlendi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
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Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan ve UNESCO tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda olan Sheka OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor
GÃ¼ney Kore'de, Facebook'a, kullanÄ±cÄ±larÄ±n siteye eriÅŸimini sÄ±nÄ±rlandÄ±rmasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 370 bin dolar para cezasÄ± kesildi
Kosova Meclisi'nde Kosova ile KaradaÄŸ arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ±n yeniden belirlenmesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturum sÄ±rasÄ±nda, muhalefet partisi "Kendin Karar Al Hareketi" milletvekilleri iki kez gaz bombasÄ± attÄ±