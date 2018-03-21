21:53, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

BM Suriye ateÅŸkes kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±





BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Stephane Dujarric, Suriye'de en aÄŸÄ±r bedeli sivillerin Ã¶demeye devam ettiÄŸini belirterek,Â Genel Sekreter Antonio Guterres'in, BM GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±nÄ±n Ã¼lke genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istediÄŸiniÂ sÃ¶yledi. Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da sivillerin gÃ¼venliÄŸinden derin endiÅŸe duyulduÄŸunu belirtti. DoÄŸu Guta'daki insani drama dikkati Ã§eken Stephane Dujarric, ''Ekmek bulunamÄ±yor, iÃ§me suyu yok ve insani eriÅŸim oldukÃ§a sÄ±nÄ±rlÄ±.'' dedi. Dujarric, 11 Mart'tan beri DoÄŸu Guta'dan 50 bin kiÅŸinin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Åžam'Ä±n kÄ±rsalÄ±ndaki barÄ±naklarÄ±n Ã§oÄŸunun, gelen Ã§ok sayÄ±da insanÄ± barÄ±ndÄ±racak kapasiteye veya altyapÄ±ya sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°dlib'de artan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ve ÅŸiddetten de derin endiÅŸe duyulduÄŸunu kaydeden Stephane Dujarric, sivillerin korunmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi. Dujarric, Afrin'de ''yaÄŸmalama", ''sivil altyapÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesi" ve "keyfi gÃ¶zaltÄ±'' gibi iddialara iliÅŸkin bilgileri Afrin'den ayrÄ±lanlardan aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak bÃ¶lgede olmadÄ±klarÄ± iÃ§in doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BMGK'nin ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n hala uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sivillerin en aÄŸÄ±r bedeli Ã¶demeye devam ettiÄŸini sÃ¶yleyen sÃ¶zcÃ¼ Dujarric, ''Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor.'' ifadelerini kullandÄ±.

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