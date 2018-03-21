Bakan FakÄ±baba, Katar'da Ã§iftlik ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba,Â Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.
6. UluslararasÄ± Katar TarÄ±m FuarÄ± "Agriteq 2018" kapsamÄ±nda Doha'da bulunan FakÄ±baba, yaklaÅŸÄ±k 8 bin bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvanÄ± barÄ±ndÄ±ran Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisi ve Ã§iftliÄŸini ziyaret etti.
FakÄ±baba'ya, TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fikret Ã–zer ile iÅŸ adamÄ± Ã–mer Seyfi AktÃ¼lÃ¼n eÅŸlik etti.
Bakan FakÄ±baba, burada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tesisleri Ã§ok beÄŸendim. Katar'Ä±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± Ã¶nemli. Katar'da TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ± iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n da katkÄ±larÄ± ile Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸmesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandÄ±.
Baladna Åžirketi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mutez HÄ±yat, Bakan FakÄ±baba ve beraberindekilere, tesis ve Ã¼retim hakkÄ±nda bilgi verdi.
SÃ¶z konusu ÅŸirket, Katar'Ä±n sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ihtiyacÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.
Åžirket geÃ§en hafta Katar'a ABD'den 3 bin 200 bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvan ithal etmiÅŸti. Åžirketin 2019 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla inek sayÄ±sÄ±nÄ± 20 bine Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.
Daha Ã¶nce sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ±nÄ± daha Ã§ok Suudi Arabistan'dan saÄŸlayan Katar bu ÅŸekilde KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n etkilerini kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarÄ±, KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± FAO, kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan Somalililere yardÄ±m edebilmek iÃ§in 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Suriye'de Halep'in Etarib ilÃ§esinde DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ nedeniyle etkinlik dÃ¼zenlendi.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, 171 gÃ¼n sonra kurulan hÃ¼kÃ¼metin programÄ±nÄ±, Federal Meclis'te okudu.
Filistinli cesur kÄ±z olarak anÄ±lan Ahed Temimi'ye Ä°srail mahkemeleri 8 ay hapis cezasÄ± verdi
Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
Suriye'deki Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alan Serakib ilÃ§esinin Kefer Battih kÃ¶yÃ¼nde savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 20 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan ve UNESCO tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda olan Sheka OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor