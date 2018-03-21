23:18, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Bakan FakÄ±baba, Katar'da Ã§iftlik ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba,Â Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.

6. UluslararasÄ± Katar TarÄ±m FuarÄ± "Agriteq 2018" kapsamÄ±nda Doha'da bulunan FakÄ±baba, yaklaÅŸÄ±k 8 bin bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvanÄ± barÄ±ndÄ±ran Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisi ve Ã§iftliÄŸini ziyaret etti.

FakÄ±baba'ya, TÃ¼rkiye'nin Doha BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Fikret Ã–zer ile iÅŸ adamÄ± Ã–mer Seyfi AktÃ¼lÃ¼n eÅŸlik etti.

Bakan FakÄ±baba, burada AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tesisleri Ã§ok beÄŸendim. Katar'Ä±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± Ã¶nemli. Katar'da TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ± iÅŸ adamlarÄ±mÄ±zÄ±n da katkÄ±larÄ± ile Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlar gerÃ§ekleÅŸmesi memnuniyet vericidir." ifadelerini kullandÄ±.

Baladna Åžirketi YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mutez HÄ±yat, Bakan FakÄ±baba ve beraberindekilere, tesis ve Ã¼retim hakkÄ±nda bilgi verdi.

SÃ¶z konusu ÅŸirket, Katar'Ä±n sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ihtiyacÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor.

Åžirket geÃ§en hafta Katar'a ABD'den 3 bin 200 bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvan ithal etmiÅŸti. Åžirketin 2019 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla inek sayÄ±sÄ±nÄ± 20 bine Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediÄŸi belirtiliyor.

Daha Ã¶nce sÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ±nÄ± daha Ã§ok Suudi Arabistan'dan saÄŸlayan Katar bu ÅŸekilde KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± ablukanÄ±n etkilerini kÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamalarÄ±, KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.