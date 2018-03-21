FAO'dan Somali iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± (FAO)Â Somali'de kuraklÄ±k sebebiyle yaÅŸanan hayvan Ã¶lÃ¼mlerinin halihazÄ±rda Ã¼lkenin orta ve kuzey kesimindeÂ kritik dÃ¼zeydeÂ bulunanÂ gÄ±da gÃ¼vencesiniÂ daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak,Â kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan SomalililereÂ yardÄ±m edebilmek iÃ§inÂ 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuÂ aÃ§Ä±kladÄ±.
FAOâ€™dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somaliâ€™de kuraklÄ±k sebebiyle hayvanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda telef olmasÄ±nÄ±n kÄ±rsal kesimde geÃ§ime Ã§ok ciddi zarar verdiÄŸi bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, FAOâ€™nun KÃ¼resel Bilgi ve Erken UyarÄ± Sistemi (GIEWS) raporundaki â€œHayvan Ã¶lÃ¼mleri, halihazÄ±rda orta ve kuzey kÄ±rsal kesimde kritik dÃ¼zeyde bulunan Ã¼lkenin gÄ±da gÃ¼vencesi durumunun daha da kÃ¶tÃ¼ye gitmesi tehdidini oluÅŸturuyor." ÅŸeklindeki ifadeye yer verildi.
Somaliâ€™nin geleneksel olarak tarÄ±mla ilgilenen ve kÄ±rsal bir toplum olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu denli bÃ¼yÃ¼k oranda hayvan Ã¶lÃ¼mlerinin Somali halkÄ± ve ekonomisini ciddi ÅŸekilde etkilediÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Somali'nin genel gÄ±da gÃ¼vencesi durumunun, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ve devamlÄ± yardÄ±mlar sayesinde bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸiddetli gÄ±da gÃ¼vencesizliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla maÄŸdur olan Somalili sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 15 azaldÄ±ÄŸÄ± ancak yine de "kriz Ã¶ncesi seviyenin" yÃ¼zde 170'in Ã¼zerinde olduÄŸu vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, FAO'nun krizin vurduÄŸu kÄ±rsal kesimin acil ihtiyaÃ§larÄ±na cevap vermek amacÄ±yla, geÃ§en yÄ±l hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hizmetleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 38,3 milyon hayvana ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
FAO'nun, 2018'de kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan 2,7 milyon Somaliliye yardÄ±mcÄ± olmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "FAO, bu hayvanlara yÃ¶nelik mÃ¼dahalede bulunabilmek, Ã§iftÃ§ilerin hasadÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alabilmek ve en korunmasÄ±z durumdaki ailelerin gÄ±da Ã¼retimi eski haline dÃ¶nene kadar yiyecek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmeleri amacÄ±yla nakit yardÄ±mÄ± yapabilmek iÃ§in 236 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± FAO, kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan Somalililere yardÄ±m edebilmek iÃ§in 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'dan temizlenen Afrin ilÃ§e merkezinde, terÃ¶ristlerin kaÃ§arken tuzakladÄ±ÄŸÄ± 46 mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± TSK mensuplarÄ±nca tespit edilerek imha edildi.
Askeri buldozerlerle destekli Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin Gazze'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±na girerek sÄ±nÄ±r boyunca "yeni dikenli teller" Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Suriye'de Halep'in Etarib ilÃ§esinde DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ nedeniyle etkinlik dÃ¼zenlendi.
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Fransa Ã§apÄ±nda dÃ¼zenlenecek grevler nedeniyle hÄ±zlÄ± trenlerin yÃ¼zde 60'Ä±, normal trenlerin yÃ¼zde 75'i ve bÃ¶lgesel trenlerin yÃ¼zde 50'si sefere Ã§Ä±kmayacak.
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Ãœlkenin gÃ¼neyinde bulunan ve UNESCO tarafÄ±ndan koruma altÄ±nda olan Sheka OrmanÄ±'nda Ã§Ä±kan yangÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor