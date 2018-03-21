23:22, 21 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

FAO'dan Somali iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± (FAO)Â Somali'de kuraklÄ±k sebebiyle yaÅŸanan hayvan Ã¶lÃ¼mlerinin halihazÄ±rda Ã¼lkenin orta ve kuzey kesimindeÂ kritik dÃ¼zeydeÂ bulunanÂ gÄ±da gÃ¼vencesiniÂ daha da kÃ¶tÃ¼leÅŸtirebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunarak,Â kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan SomalililereÂ yardÄ±m edebilmek iÃ§inÂ 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuÂ aÃ§Ä±kladÄ±.

FAOâ€™dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Somaliâ€™de kuraklÄ±k sebebiyle hayvanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k oranda telef olmasÄ±nÄ±n kÄ±rsal kesimde geÃ§ime Ã§ok ciddi zarar verdiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, FAOâ€™nun KÃ¼resel Bilgi ve Erken UyarÄ± Sistemi (GIEWS) raporundaki â€œHayvan Ã¶lÃ¼mleri, halihazÄ±rda orta ve kuzey kÄ±rsal kesimde kritik dÃ¼zeyde bulunan Ã¼lkenin gÄ±da gÃ¼vencesi durumunun daha da kÃ¶tÃ¼ye gitmesi tehdidini oluÅŸturuyor." ÅŸeklindeki ifadeye yer verildi.

Somaliâ€™nin geleneksel olarak tarÄ±mla ilgilenen ve kÄ±rsal bir toplum olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, bu denli bÃ¼yÃ¼k oranda hayvan Ã¶lÃ¼mlerinin Somali halkÄ± ve ekonomisini ciddi ÅŸekilde etkilediÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

Somali'nin genel gÄ±da gÃ¼vencesi durumunun, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekli ve devamlÄ± yardÄ±mlar sayesinde bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸiddetli gÄ±da gÃ¼vencesizliÄŸi dolayÄ±sÄ±yla maÄŸdur olan Somalili sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 15 azaldÄ±ÄŸÄ± ancak yine de "kriz Ã¶ncesi seviyenin" yÃ¼zde 170'in Ã¼zerinde olduÄŸu vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, FAO'nun krizin vurduÄŸu kÄ±rsal kesimin acil ihtiyaÃ§larÄ±na cevap vermek amacÄ±yla, geÃ§en yÄ±l hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hizmetleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 38,3 milyon hayvana ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

FAO'nun, 2018'de kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan 2,7 milyon Somaliliye yardÄ±mcÄ± olmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "FAO, bu hayvanlara yÃ¶nelik mÃ¼dahalede bulunabilmek, Ã§iftÃ§ilerin hasadÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±na alabilmek ve en korunmasÄ±z durumdaki ailelerin gÄ±da Ã¼retimi eski haline dÃ¶nene kadar yiyecek ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilmeleri amacÄ±yla nakit yardÄ±mÄ± yapabilmek iÃ§in 236 milyon dolara ihtiyaÃ§ duyuyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.