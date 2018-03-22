Fed faiz kararını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini, 25 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed yetkilileri, bu yıla yönelik üç faiz artışı beklentisini korurken, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin faiz tahminlerini yukarı çekti.
Fed Başkanı Jerome Powell liderliğindeki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.
İki günlük toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 8 FOMC üyesi, politika faizi oranını yüzde 1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı.
Ülke ekonomisinin ılımlı hızda büyümeye devam ettiği vurgulanan metinde, faiz artırım kararı, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltme kararı aldı" ifadeleriyle duyuruldu.
Karar metninde, ayrıca “Ekonomik görünüm son aylarda güçlendi.” değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, geçen ocak ayında düzenlenen bir önceki toplantının ardından yayınlanan metinde yer almıyordu.
Öte yandan, karar metni, Fed yetkililerinin, orta vadeli risklere yönelik değerlendirmelerini değiştirmediğini ortaya koydu.
Metinde, bir önceki toplantıda olduğu gibi “Orta vadeli riskler aşağı yukarı dengede gözüküyor ancak FOMC enflasyona ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.” ifadesi kullanıldı.
FOMC'nin çeyreklik ekonomik projeksiyonlarına bakıldığında, Fed üyelerinin bu yılki faiz oranına ilişkin medyan tahmininde değişiklik olmaması dikkati çekti.
Buna göre, FOMC'nin 2018 sonuna yönelik medyan faiz oranı beklentisi yüzde 2,1’de sabit bırakıldı. Bu oran, bankanın yılın geri kalanında iki kez daha faiz artıracağına işaret etti.
FOMC’nin 2019 ve 2020 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 2,7’den yüzde 2,9’a ve yüzde 3,1'den yüzde 3,4’e yükseltildi.
Bu oranlar, banka yetkililerinin gelecek yıl üç, bir sonraki sene ise iki kez faiz artırmayı planladıklarını gösterdi.
FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonlarına göre, 2018 medyan tahmini 0,1 puan azaltılarak yüzde 3,8'e çekildi. Banka yetkilileri, işsizlik oranının, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 3,6'ya gerileyeceğini öngördü. Bu oranlar, aralık ayında sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,0 olarak belirlenmişti.
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Fed politika faizini, yüzde 1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.
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