İnternet yayınlarına RTÜK denetimi geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hürriyet’ten Turan Yılmaz yazdı. İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı biraz önce Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Tasarıda yapılan son dakika önerge değişikliğiyle, bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformlarının düzenleme kapsamında olmadığı, erişimin engellenmesi kararının da internet sitesinin tümüne yönelik değil sadece ihlalin gerçekleştiği yayına yönelik uygulanacağı belirtildi.
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN YAYINLARA RTÜK DENETİMİ GELDİ
Meclis’te görüşmeleri süren torba tasarının biraz önce kabul edilen buna ilişkin düzenlemesine göre, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları RTÜK’ten yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de yine RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alacak.
Yayın hakkı ya da lisansı bulunmayan ya da bu hak ve lisansları iptal edilen yayınlara ilişkin, RTÜK’ün talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.
Sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.
Yayın hakkı ve iletim lisansı verilmesi ile söz konusu yayınların denetlenmesi ve getirilen bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 6 ay içerisinde birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ
AK Parti’nin önergesiyle düzenlemede yapılan son dakika değişikliğiyle, bu kararın gereği yapılmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği metne eklendi.
Önergeyle içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi kararının uygulamasına ilişkin de düzenleme yapılırken, bunun gerekçesi de, “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir.
Sulh Ceza hakiminin kararını verirken tabi bulunduğu mevzuat açıklığa kavuşturulmuş ve böylece erişimin engellenmesi kararının internet sitesinin tümüne yönelik olarak değil, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği hususu açıkça düzenlenmektedir” denildi.
İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana terörden arındırılan Afrin merkezi ve köylerinde yaşayan mağdur halka insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ABD'den gelen Türkiye karşıtı açıklamalara tepki göstererek " Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım" dedi
İTÜ, Cibuti'de Djibouti Üniversitesi'nin yeni kampüsünde elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerini kurdu
Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı bildirildi
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Afrin şehir merkezi ve kırsal noktalarda yaşayan sivillere yardımları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, Edirne'de yakalanan iki Yunan askerine ilişkin, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.
Adalet Bakanı Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.
YSK'nın 500 milyon zarf bastırdığı haberlerinin üzerine Sayıştay'dan yapılan açıklamada, "YSK'nın DMO'dan talep ettiği 357 milyon adet zarf üretimine ilişkin olarak, muhtemel iş artışlarına hazırlıklı olabilmek amacıyla 150 milyon adet ek zarfa ihtiyaç duyulabileceği öngörüsünde bulunularak üretim planlamasının yapıldığı ifade edilmiştir" denildi.
Hakimler Savcılar Kurulu yeni bir kararname hazırladı. 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ye getirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda, 76 zanlının gözaltına alındığı bildirildi
ABD’de Dışişleri Bakanı Tillerson’ın görevden ayrılması ile birlikte merak edilen Münbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında “Dün toplansaydık YPG Münbiç’ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti” dedi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ilk kez düzenlenen veYunus Emre Enstitüsünün ev sahipliği yaptığı "Uluslararası Şerif Muhiddin Targan Ut Festivali" büyük ilgi gördü