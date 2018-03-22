TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Mart 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, Tarabya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama'yÄ± kabul edecek.
(Ankara/15.00/Ä°stanbul/19.00)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kurul toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentine gidecek.
(Ankara)
3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, JW Marriot Otel'de EndÃ¼striyel Yetkinlik DeÄŸerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(Ankara/14.00)Â
4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
5- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
6- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ä°ÅŸ YurtlarÄ± FuarÄ±'na katÄ±lacak, adliye inÅŸaatÄ±nda incelemede bulunacak, "Eskimesin EÅŸyalar, Yenilensin Hayatlar Projesi" atÃ¶lye aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Adana/10.00-15.00)Â
2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, SGK bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak ediyor.
(Ankara/09.00)
3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ATO Congresium'da dÃ¼zenlenecek Travelexpo 3. UluslararasÄ± Turizm FuarÄ± ve Gastronomi Zirvesi ile BayrampaÅŸa GenÃ§lik Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek Liman GenÃ§lik ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ä°stanbul OkumalarÄ± KapanÄ±ÅŸ ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
(Ankara/12.00/Ä°stanbul/20.00)
4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdu ve Ä°zmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renleri ile Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde eÄŸitim deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Bahar YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lkokulu ile Havva YÄ±ldÄ±rÄ±m Anaokulu inÅŸaatÄ±nda incelemede bulunacak.
(Ä°zmir/12.00-18.00)
5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "Sosyal Politikalarda GÃ¶nÃ¼l AdÄ±mlarÄ± Rize'yi Dinliyoruz" programÄ±na katÄ±lacak, ziyaretlerde bulunacak.
(Rize/09.30-18.30) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
6- TBMM'den
- Genel Kurulda, Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.
- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik iÃ§eren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼recek.
(14.00/14.30)Â
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye-Malta JETCO I. DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ± ve imza tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Malta)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ä°TO Bilgilendirme Merkezi ve Ä°stanbul Oyuncak FuarÄ± (OYDER) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00-12.00)Â
3- TÃœÄ°K, mart ayÄ±na iliÅŸkin sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin iktisadi yÃ¶nelim istatistikleri ve reel kesim gÃ¼ven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)Â
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
(BrÃ¼ksel)Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Melike Hatun Camisi'nde dÃ¼zenlenecek Regaip Kandili Ã–zel ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Ankara/19.30)Â
2- Eski BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve 23'Ã¼ncÃ¼ DÃ¶nem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek. BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n cenazesi Kocatepe Camisi'nde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na mÃ¼teakip Cebeci Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.
(TBMM/11.00/13.02) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)
3- FETÃ– davalarÄ±Â
- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸiminde 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Maltepe'deki 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸananlara iliÅŸkin 14'Ã¼ tutuklu 26 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ 5. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TÃ¼rkiye-Malezya Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Birinci Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerine katÄ±lacak.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki etkinlikler takip edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Tufan ErhÃ¼rman'Ä± resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, konuk baÅŸbakan onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek