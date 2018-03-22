09:09, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 22 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, Tarabya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama'yÄ± kabul edecek.



(Ankara/15.00/Ä°stanbul/19.00)Â



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kurul toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentine gidecek.



(Ankara)



3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, JW Marriot Otel'de EndÃ¼striyel Yetkinlik DeÄŸerlendirme ve Destekleme Projesi'nin (EYDEP) tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(Ankara/14.00)Â



4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri ile kahvaltÄ±da bir araya gelecek.



(Ankara/10.00)



5- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Anadolu AjansÄ± (AA) EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.



(Ankara/10.00)



6- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Suriye'nin Afrin ilÃ§esinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ä°ÅŸ YurtlarÄ± FuarÄ±'na katÄ±lacak, adliye inÅŸaatÄ±nda incelemede bulunacak, "Eskimesin EÅŸyalar, Yenilensin Hayatlar Projesi" atÃ¶lye aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Adana/10.00-15.00)Â



2- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, SGK bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak ediyor.



(Ankara/09.00)



3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ATO Congresium'da dÃ¼zenlenecek Travelexpo 3. UluslararasÄ± Turizm FuarÄ± ve Gastronomi Zirvesi ile BayrampaÅŸa GenÃ§lik Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek Liman GenÃ§lik ve KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸi Ä°stanbul OkumalarÄ± KapanÄ±ÅŸ ProgramÄ±'na katÄ±lacak.



(Ankara/12.00/Ä°stanbul/20.00)



4- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek, Ã¶zel Ã¶ÄŸrenci yurdu ve Ä°zmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renleri ile Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde eÄŸitim deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Bahar YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°lkokulu ile Havva YÄ±ldÄ±rÄ±m Anaokulu inÅŸaatÄ±nda incelemede bulunacak.



(Ä°zmir/12.00-18.00)



5- AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–znur Ã‡alÄ±k, "Sosyal Politikalarda GÃ¶nÃ¼l AdÄ±mlarÄ± Rize'yi Dinliyoruz" programÄ±na katÄ±lacak, ziyaretlerde bulunacak.



(Rize/09.30-18.30) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



6- TBMM'den



- Genel Kurulda, Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlanacak.



- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik iÃ§eren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼recek.



(14.00/14.30)Â





EKONOMÄ°



1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye-Malta JETCO I. DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ± ve imza tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Malta)Â



2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ä°TO Bilgilendirme Merkezi ve Ä°stanbul Oyuncak FuarÄ± (OYDER) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00-12.00)Â



3- TÃœÄ°K, mart ayÄ±na iliÅŸkin sektÃ¶rel gÃ¼ven endekslerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin iktisadi yÃ¶nelim istatistikleri ve reel kesim gÃ¼ven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanÄ±m oranÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)Â







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.



(BrÃ¼ksel)Â





GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Melike Hatun Camisi'nde dÃ¼zenlenecek Regaip Kandili Ã–zel ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/19.30)Â



2- Eski BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve 23'Ã¼ncÃ¼ DÃ¶nem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek. BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n cenazesi Kocatepe Camisi'nde Ã¶ÄŸleyin kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na mÃ¼teakip Cebeci Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.



(TBMM/11.00/13.02) (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)



3- FETÃ– davalarÄ±Â



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesiyle ilgili tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸiminde 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Maltepe'deki 2. ZÄ±rhlÄ± Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda yaÅŸananlara iliÅŸkin 14'Ã¼ tutuklu 26 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)Â