09:46, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Hollanda'daki seÃ§imin galibi yerel partiler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HollandaÂ genelinde yapÄ±lanÂ yerel seÃ§imlerde ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarÄ±ndanÂ Hristiyan Demokratlar BirliÄŸiÂ (CDA) en Ã§ok oyu aldÄ±.

Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, seÃ§imin galibi CDA ve yerel partiler oldu.

GÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baÅŸkent Amsterdam'da seÃ§imden YeÅŸil Sol (GL) galip ayrÄ±ldÄ±. Rotterdam ve Lahey'de ise aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sÄ±rada yer aldÄ±.

SandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 94'Ã¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde, Ã¼lke genelinde oylarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 32,5'ini yerel partilerin, yÃ¼zde 13,5'ini koalisyon ortaklarÄ± CDA'nÄ±n, yÃ¼zde 13,2'sini ise VVD'nin aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Koalisyonun diÄŸer ortaÄŸÄ± D66'nÄ±n oylarÄ± yÃ¼zde 11,9'dan yÃ¼zde 9'a, PvdA'nÄ±n oylarÄ± ise yÃ¼zde 10,3'den yÃ¼zde 7,3'e geriledi.

DENK PARTÄ°SÄ° 13 BELEDÄ°YEDE 24 MECLÄ°S ÃœYELÄ°ÄžÄ° KAZANDI

Ã–nemli kentlerden Rotterdam ve baÅŸkent Amsterdam'da Ã¼Ã§er meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karan Denk Partisi, ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde 14 belediyenin 13'Ã¼nde toplam 24 meclis Ã¼yeliÄŸi elde etti.

Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisi ayrÄ±ca Rotterdam ve Amsterdam gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde PVV partisinden daha fazla meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±.

NIDA Partisi Rotterdam'da iki, ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Lahey'de bir sandalye kazandÄ±. Lahey'de Ä°slam Demokratlar bir, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinden ayrÄ±larak MÃ¼slÃ¼man olan Arnoud Van Doorn'un liderliÄŸindeki Birlik Partisi de bir Ã¼ye gÃ¶nderme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.

SeÃ§imde yarÄ±ÅŸan yÃ¼zlerce TÃ¼rk kÃ¶kenli adayÄ±n durumu ise bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tercihli oylarÄ±n sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±yla belli olacak.

SandÄ±k baÅŸÄ±na giden yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon seÃ§menin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek iÃ§in oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ± 23 Mart'ta aÃ§Ä±klanacak.