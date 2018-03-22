Hollanda'daki seÃ§imin galibi yerel partiler

HollandaÂ genelinde yapÄ±lanÂ yerel seÃ§imlerde ilk sonuÃ§lara gÃ¶re, parlamentoda milletvekilleri bulunan iktidar ortaklarÄ±ndanÂ Hristiyan Demokratlar BirliÄŸiÂ (CDA) en Ã§ok oyu aldÄ±.
Resmi olmayan sonuÃ§lara gÃ¶re, seÃ§imin galibi CDA ve yerel partiler oldu.
GÃ¶Ã§men kÃ¶kenlilerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± baÅŸkent Amsterdam'da seÃ§imden YeÅŸil Sol (GL) galip ayrÄ±ldÄ±. Rotterdam ve Lahey'de ise aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sÄ±rada yer aldÄ±.
SandÄ±klarÄ±n yÃ¼zde 94'Ã¼nÃ¼n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde, Ã¼lke genelinde oylarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 32,5'ini yerel partilerin, yÃ¼zde 13,5'ini koalisyon ortaklarÄ± CDA'nÄ±n, yÃ¼zde 13,2'sini ise VVD'nin aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Koalisyonun diÄŸer ortaÄŸÄ± D66'nÄ±n oylarÄ± yÃ¼zde 11,9'dan yÃ¼zde 9'a, PvdA'nÄ±n oylarÄ± ise yÃ¼zde 10,3'den yÃ¼zde 7,3'e geriledi.
Ã–nemli kentlerden Rotterdam ve baÅŸkent Amsterdam'da Ã¼Ã§er meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karan Denk Partisi, ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde 14 belediyenin 13'Ã¼nde toplam 24 meclis Ã¼yeliÄŸi elde etti.
Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisi ayrÄ±ca Rotterdam ve Amsterdam gibi bÃ¼yÃ¼k kentlerde PVV partisinden daha fazla meclis Ã¼yesi Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±.
NIDA Partisi Rotterdam'da iki, ilk kez katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Lahey'de bir sandalye kazandÄ±. Lahey'de Ä°slam Demokratlar bir, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Partisinden ayrÄ±larak MÃ¼slÃ¼man olan Arnoud Van Doorn'un liderliÄŸindeki Birlik Partisi de bir Ã¼ye gÃ¶nderme baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.
SeÃ§imde yarÄ±ÅŸan yÃ¼zlerce TÃ¼rk kÃ¶kenli adayÄ±n durumu ise bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de tercihli oylarÄ±n sonucunun aÃ§Ä±klanmasÄ±yla belli olacak.
SandÄ±k baÅŸÄ±na giden yaklaÅŸÄ±k 12,5 milyon seÃ§menin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek iÃ§in oy kullandÄ±ÄŸÄ± seÃ§imin resmi sonuÃ§larÄ± 23 Mart'ta aÃ§Ä±klanacak.
Rusya ve Ã‡in yeni Ä°pek Yolu Ã§erÃ§evesinde ilkbaharda test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak
Ä°srail polisi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi hastanede gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ±n oÄŸlu babasÄ±ndan sonra en Ã¶nemli ikinci adamÄ± olma yolunda
DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle GÃ¼ney Asya, SahraaltÄ± Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kiÅŸinin Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
Kuzey Irak'ta TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edlen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Ã¼lkesinin teknoloji ve ticaret sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã‡in'e milyarlarca en az 50 milyar dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getireceÄŸi bildirildi
Eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy hakkÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve Libya kamu fonlarÄ±nÄ± gizlediÄŸi gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda genelinde yapÄ±lan yerel seÃ§imden, iktidar ortaÄŸÄ± Hristiyan Demokratlar BirliÄŸi ile yerel partilerin galip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± FAO, kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan Somalililere yardÄ±m edebilmek iÃ§in 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.