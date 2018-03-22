09:51, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Sarkozy hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas SarkozyÂ hakkÄ±nda, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±naÂ yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± veÂ Libya kamu fonlarÄ±nÄ± gizlediÄŸiÂ gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Le Monde gazetesinde yer alan habere gÃ¶re, Ã¶nceki gÃ¼n ifadesine baÅŸvurulan ve gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi bu akÅŸam dolan Sarkozy hakkÄ±nda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±na yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve Libya kamu fonlarÄ±nÄ± gizlediÄŸi gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

Haberde, Sarkozy'nin aynÄ± zamanda yargÄ± denetimi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Sarkozy, Yolsuzlukla MÃ¼cadele BÃ¼rosu polisleri tarafÄ±ndan Paris'in banliyÃ¶lerinden Nanterre'de Ã¶nceki sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Europe 1 radyosunda yayÄ±nlanan haberde, Ã¶nceki gÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Nicolas Sarkozy'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼recine 7 saatlik ara verildiÄŸi belirtilmiÅŸti. Haberde, gÃ¶zaltÄ±nda olan birisinin evine dÃ¶nmesine izin verilmesinin veya gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resine ara verilmesinin alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir uygulama olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in dÃ¶nemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dÄ±ÅŸÄ± ÅŸekilde para aldÄ±ÄŸÄ± ve kampanyayÄ± bu destekle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilmiÅŸti. 50 milyon avroya kadar yÃ¼kselen bir meblaÄŸdan bahsedilen iddialar Ã¼zerine 2013'te Ã¶n soruÅŸturma aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸ adamÄ± Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yÄ±lÄ±nÄ±n sonlarÄ±nda Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Bu ifadeler, eski Libya Askeri Ä°stihbarat Birimi DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiÄŸi ifadeleri doÄŸrulamÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Libya Petrol BakanÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Ganim 2012'de ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Ã¼zerinden Ã§Ä±kan notlardaki Sarkozy'ye Ã§anta dolusu paranÄ±n iletildiÄŸi bilgisi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaddafi ile Fransa arasÄ±nda iliÅŸkiyi saÄŸlayan kiÅŸi olarak gÃ¶sterilen ve kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce GÃ¼ney Afrika'nÄ±n baÅŸkenti Johannesburg'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralanan BeÅŸir Salih de "Kaddafi, Sarkozy'yi finanse ettiÄŸini sÃ¶yledi. Sarkozy bunun aksini iddia etti. Ben Sarkozy'den Ã§ok Kaddafi'yi inandÄ±rÄ±cÄ± buluyorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.