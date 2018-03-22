Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:05, 22 Mart 2018 Perşembe
Güncel
09:58, 22 Mart 2018 Perşembe

  • Paylaş
Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Regaip Kandili, bu gece milyonlarca kişi tarafından çeşitli ibadetlerle idrak edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Reğâib Kandili, Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nuranî lutf u ihsanlara, semavî mevhibelere eriştiği bir gecedir. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Receb'in ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Her kandil gibi bir arınma, aklanma, paklanma, yunup yıkanma fırsatı. İbadet, dua ve istiğfar zamanı. Ahirete yatırım vakti. Mü'minler için bir fuar, bir panayır, bir çarşı; her türlü sevap ticaretinin yapıldığı bir pazar yeri. Bir kalemin ifadesiyle: “Ölmüş ve çatlamış olan bir toprak için su ne ise, ölmüş ve çatlak kalbler için de bu gecenin ehemmiyeti odur.”

REGAİB KANDİLİNİN VAKTİ

Receb ayının ilk Cuma gecesidir, yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece. Bununla beraber: “Mübarek gecelerin hepsinin vakti mevzuunda şüphe var (dır. Yani vakti tam olarak tayinde bazen bir-iki günlük de olsa ihtilaf sözkonusudur.). Sadece Reğâib Gecesi bundan müstesnadır. Zira Reğâib, Receb Ayı'nın ilk perşembesidir (yani ilk Cuma gecesidir.).” İlk Cuma, Receb'in 1'ine rastlar ise, bu takdirde Reğâib Kandili Cemaziyelahir'in son günü perşembe akşamı (yatsı sonrası) olmuş gibi olur. Bu durum ise katiyen Reğâibin Receb ayı içerisinde olması gerektiği gerçeğini ıskalatmaz, o gerçeğe münafi değildir, şöyle ki: Receb'in 1'i Cuma olması durumunda, Perşembe günü yatsı namazını müteakib başlayan zaman dilimi de Cumaya ait olmaktadır, yani Receb ayına.

Malumdur ki tarihî İslam geleneğimizde bir gün üçe ayrılır; gece, gündüz ve akşam. Cuma gününün gecesi, Perşembe yatsı sonrası başlar, Cuma sabahına kadar sürer; sonra güneşle birlikte gündüzü başlar; güneşin batımı ile de akşamı başlayıp yatsıda son bulur; yatsı sonrası ise Cumartesinin gecesi başlar. Neticede her hal ü kârda Reğâib Receb ayının ilk Cuma gecesi olmaya ve kalmaya devam etmektedir; ortada –bizim bilebildiğimiz ve bulabildiğimiz- herhangi bir şüphe bulunmamaktadır.

REGAİB GECESİNİN FAZİLETLERİ:

Peygamberimiz'in mevlid-i şerif olan kutlu doğumuyla yeryüzü nasıl küfür ve cehaletin karanlıklarından kurtulup büyük bir mutluluğa boğulduysa, onun dünyayı teşriflerinin ilk basamağı sayılabilecek bu Reğâib gecesini de bütün kainat alkışlamış, coşkun bir sevinçle ayakta karşılamıştır. Üç ayların ilki olan Receb-i şerif girdiğinde “Allahım, hakkımızda Receb ve Şa'ban ayını mübarek kıl, bizleri Ramazan ayına ulaştır.”[26] diye dua eden Allah Rasûlü'nün bu hadis-i şeriflerinden istinbat edilen yoruma göre: Receb ayının, hassaten mânen çok bereketli olan bu Reğâib gecesinin bir özelliği de mübarek Ramazan ayının ilk habercisi olmasıdır. Reğâib gecesi böyle dua etmek bir sünnet-i nebeviyeyi, bir peygamber münacaatını taklit ve takip olacaktır.
Alternate Text

REGAİP KANDİLİ GECESİ YAPILMASI ÖNERİLENLER

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,
2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
4. Allah rızası için namaz kılarak,
5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.

 



İlgili Konular Regaip Kandili Regaip Kandili nedir
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti
Edirne'de kar başladı
Edirne'de kar başladı

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olan kentte, kar yağışı başladı
Doğan medya için satış görüşmeleri resmen başladı
Doğan medya için satış görüşmeleri resmen başladı

Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından yapılan açıklamada, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, 890 milyon dolar "hisse değeri" üzerinden satışı için Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlandığı belirtildi
Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Regaip Kandili, bu gece milyonlarca kişi tarafından çeşitli ibadetlerle idrak edilecek
Özelleştirmede şeker üretici ve tüketicisinin durumu
Özelleştirmede, şeker üretici ve tüketicisinin durumu

On yıldır ülkenin kalkınma planları içinde olan ve konuşulan 'kâr etmeyen Şeker Fabrikalarından bazılarının özelleştirilmesi' açıklamasının ardından başlatılan hükümetin yanlış karar aldığı, ABD’li Cargill ve ortağı Ülker firmasının kararda etkili olduğu karalama kampanyası gerçek veriler karşısında tutmadı
Meteorolojiden quot toz taşınımı quot uyarısı
Meteorolojiden "toz taşınımı" uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi geldi
İnternet yayınlarına RTÜK denetimi geldi

İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.
Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı
Türkiye Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Binlerce Afrinli ye insani yardım
Binlerce Afrinli’ye insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana terörden arındırılan Afrin merkezi ve köylerinde yaşayan mağdur halka insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu.
Erdoğan'dan Trump'a 'ayar' tavsiyesi
Erdoğan'dan Trump'a 'ayar' tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ABD'den gelen Türkiye karşıtı açıklamalara tepki göstererek " Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım" dedi
İTÜ'den Cibuti'de mühendislik fakültesine bölüm
İTÜ'den Cibuti'de mühendislik fakültesine bölüm

İTÜ, Cibuti'de Djibouti Üniversitesi'nin yeni kampüsünde elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerini kurdu
Doğan Medya Grubu Demirören'e satıldı
Doğan Medya Grubu, Demirören'e satıldı

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı bildirildi
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afrin e yardım
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Afrin’e yardım

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Afrin şehir merkezi ve kırsal noktalarda yaşayan sivillere yardımları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Kimseden müdahale talep etmedik
Yunanistan: Kimseden müdahale talep etmedik

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, Edirne'de yakalanan iki Yunan askerine ilişkin, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.
Adalet Bakanı'ndan Çiftlik Bank hakkında açıklama
Adalet Bakanı'ndan Çiftlik Bank hakkında açıklama!

Adalet Bakanı Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.

Haberler

Bu gece Regaip Kandili
Bu gece Regaip Kandili

Bu gece Regaib Kandili
Bu gece Regaib Kandili

Bosna Hersek'te Regaib Kandili coşkusu
Bosna Hersek'te Regaib Kandili coşkusu

Regaip Kandili'nde eller dua için açıldı
Regaip Kandili'nde eller dua için açıldı

"Osmanlı Çeşmesi"nden şerbet aktı
quot Osmanlı Çeşmesi quot nden şerbet aktı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 