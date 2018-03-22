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12:05, 22 Mart 2018 PerÅŸembe
DÃ¼nya
10:22, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

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Trump, Ã‡in'e 50 milyar dolarlÄ±k ceza niteliÄŸinde ticari tedbirleri aÃ§Ä±klayacak
Trump, Ã‡in'e 50 milyar dolarlÄ±k ceza niteliÄŸinde ticari tedbirleri aÃ§Ä±klayacak

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Ã¼lkesinin teknoloji ve ticaret sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã‡in'e milyarlarca en az 50 milyar dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getireceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Ã‡in'in ekonomik saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na" karÅŸÄ± ceza niteliÄŸini taÅŸÄ±yan ticari tedbirleri, Washington saatiyle 12.30'da (TSÄ° 19.30) duyuracak.

Ã‡in'in ABD'nin teknoloji ve ticaret sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± ve AmerikalÄ± ÅŸirketlerin fikri mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle, ABD Ticaret TemsilciliÄŸi (USTR) tarafÄ±ndan AÄŸustos 2017'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma sonucunda alÄ±nacak kararlar Ã§erÃ§evesinde, Ã‡in menÅŸeli yÃ¼zlerce Ã¼rÃ¼ne ek gÃ¼mrÃ¼k vergileri konulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã‡inli ÅŸirketlerin ABD'deki yatÄ±rÄ±mlarÄ±na bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getirilmesi bekleniyor.

SÃ¶z konusu yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarla, ABD'nin yapay zeka ve mobil teknoloji alanlarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸi belirtiliyor.

Ä°smi saklÄ± kalmasÄ± ÅŸartÄ±yla basÄ±na bilgi veren yetkililer, Ã‡in'den ithal edilen elektronik cihazlardan ayakkabÄ±ya kadar birÃ§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼n tabi tutulacaÄŸÄ± gÃ¼mrÃ¼k tarifelerinin toplam tutarÄ±nÄ±n en az 50 milyar dolara ulaÅŸabileceÄŸini kaydetti.

UluslararasÄ± ticaret uzmanlarÄ± ise ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã§elik ve alÃ¼minyuma getirdiÄŸi ek gÃ¼mrÃ¼k tarifelerine yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalar henÃ¼z dinmeden, Ã‡in'i hedef alan yeni tedbirler aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n "ticaret savaÅŸÄ±" endiÅŸelerini yÃ¼kseltebileceÄŸine iÅŸaret ediyor.

Trump, 9 Mart'ta ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma sÄ±rasÄ±yla yÃ¼zde 25 ve yÃ¼zde 10 gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular trump ABD Ã‡in
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