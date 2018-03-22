İklim değişikliği 143 milyon kişiyi göçe zorlayabilir

Dünya Bankası, iklim değişikliğinin göçe etkilerinin araştırıldığı “Ani Artış: İç İklim Göçüne Hazırlanmak” başlıklı rapor yayımladı.
Raporda, Sahraaltı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika bölgelerinde iklim değişikliğinin iç göçe etkileri ortaya konuldu.
Buna göre, 2050 yılına kadar 86 milyonu Sahraaltı Afrika'da, 40 milyonu Güney Asya'da ve 17 milyonu Latin Amerika'da olmak üzere 143 milyon kişi, iklim değişikliğine bağlı olarak su ve tarım mahsulü kıtlığının yaşandığı, deniz seviyesinin ve gel-gitlerin giderek arttığı bölgelerden ülke içinde daha uygun yerlere göç etmek durumunda kalabilir.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ YOKSUL ÜLKELERDE DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK"
İklim değişikliğinin etkilerinin yoksul ülkelerde daha çok hissedileceği belirtilen raporda, iç göçün önlenmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bölgelerin kalkınması için gerekli adımların atılmasının elzem olduğu vurgulandı.
Raporda, en çok göç verecek yerlerin tespit edilmesi için veri ve analiz yatırımlarının yapılması, kalkınma planlarına iklim göçünün entegre edilerek bu konularda kanun ve düzenlemeler hazırlanması ve stratejilerin belirlenmesi alınacak önemler arasında sıralandı. Bu önlemler sayesinde iç göçün yüzde 80'e kadar azaltılabileceği belirtildi.
Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Üst Yöneticisi (CEO) Kristalina Georgleva, iklim değişikliğinin her geçen gün ülkeler ve insanlar için daha önemli bir tehdit haline geldiğini kaydetti.
İklim değişikliğinin insanları daha yaşanabilir ve dayanıklı bölgelere göç etmeye zorladığına işaret eden Georgleva, “Küresel ve ulusal çapta alınacak önlemlerle bu insanların sayısı azaltılabilir. Etkileri daha da derinleşmeden, bu yeni gerçeğe hazırlanmak için az zamanımız var.” değerlendirmesinde bulundu.
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Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda, iklim değişikliği nedeniyle Güney Asya, Sahraaltı Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kalabileceği belirtildi
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