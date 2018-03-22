Edirne'de kar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti