Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli Ã§ocuÄŸa hastanede gÃ¶zaltÄ±

Ä°srailÂ polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndakiÂ Filistinlinin, tedavisinin devam ettiÄŸi El-MakasÄ±d Hastanesi'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Filistinli Ã§ocuÄŸun, molotofkokteyli atmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kendisinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Filistinlinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra bir Ä°srail hastanesine sevk edildiÄŸi kaydedildi.
Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te hemen her gÃ¼n evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor.
Resmi verilere gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.
Rusya ve Ã‡in yeni Ä°pek Yolu Ã§erÃ§evesinde ilkbaharda test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak
Ä°srail polisi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi hastanede gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ±n oÄŸlu babasÄ±ndan sonra en Ã¶nemli ikinci adamÄ± olma yolunda
DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle GÃ¼ney Asya, SahraaltÄ± Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kiÅŸinin Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
Kuzey Irak'ta TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edlen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, Ã¼lkesinin teknoloji ve ticaret sÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã‡in'e milyarlarca en az 50 milyar dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getireceÄŸi bildirildi
Eski Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy hakkÄ±nda, yasa dÄ±ÅŸÄ± finansman saÄŸladÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve Libya kamu fonlarÄ±nÄ± gizlediÄŸi gerekÃ§esiyle soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Hollanda genelinde yapÄ±lan yerel seÃ§imden, iktidar ortaÄŸÄ± Hristiyan Demokratlar BirliÄŸi ile yerel partilerin galip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m TeÅŸkilatÄ± FAO, kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan Somalililere yardÄ±m edebilmek iÃ§in 236 milyon dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§eye ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± FakÄ±baba, Katar'da Baladna SÃ¼t Ãœretim Tesisini gezdi.
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, "Genel Sekreter, ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n Suriye genelinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek istiyor." dedi.
Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 26 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "AB olarak ABD'nin gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden muaf tutulmak istiyoruz." dedi.
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, "Rusyaâ€™nÄ±n, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸiyle ilgili sorumluluklarÄ±nÄ± nasÄ±l yerine getireceÄŸiyle ilgili acil bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmamÄ±z gerekiyor." dedi.
Filistin'de her yÄ±l 21 Mart'ta kutlanan "Anneler GÃ¼nÃ¼" etkinliklerine bu yÄ±l KudÃ¼s Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi ev sahipliÄŸi yaptÄ±.
Kamu BaÅŸdenetÃ§isi MalkoÃ§, "Avrupa'da geÃ§en yÄ±l yapÄ±lan seÃ§imlerden sonra Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼kseldi, bunun da hem gÃ¶Ã§menlere hem burada bulunan bizim insanlarÄ±mÄ±za Ã§ok zararÄ± oldu." dedi.