11:09, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkmen lider oÄŸlunu halefi olarak hazÄ±rlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenistan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Gurbanguly Berdimuhamedov'un oÄŸlu Serdar Berdimuhamedov'un ikinci kez katÄ±lacaÄŸÄ± parlamento seÃ§imleri bu yÄ±l 25 Mart'ta yapÄ±lacak. OÄŸul Berdimuhammedov halihazÄ±rda meclisin yasama komitesinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor ve yarbay rÃ¼tbesini taÅŸÄ±yor.Â

Yeni oluÅŸacak Mecliste Serdar Berdimuhamedov'un parlamento baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilecek devletin ikinci en sÄ±radaki en Ã¶nemli kiÅŸisi olmasÄ± bekleniyor.

15 Mart tarihinde Astana'da yapÄ±lan Orta Asya zirvesinde Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev TÃ¼rkmen liderin oÄŸlu Serdar Berdymukhamedov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Uzmanlara gÃ¶re, TÃ¼rkmenistan lideri yoÄŸun bir ÅŸekilde oÄŸlunu kendi halefi olarak hazÄ±rlamaktadÄ±r.

TÃ¼rkmenistan'da zaten kimse hÃ¼kÃ¼metteki bu geliÅŸmeye itiraz edemiyor. Yerli medyada, Serdar Berdymukhamedovâ€™u uzun zamandÄ±r "devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n oÄŸlu", "halkÄ±mÄ±zÄ±n oÄŸlu" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.





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