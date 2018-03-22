Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Afrin'deki yağma iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini söyledi.
Çavuşoğlu, Menbiç'teki plan uygulanmazsa yapılması gereken şeyin teröristlerin yok edilmesi olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor." şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olan kentte, kar yağışı başladı
Doğan Şirketler Grubu Holding tarafından yapılan açıklamada, medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerdeki paylarının, 890 milyon dolar "hisse değeri" üzerinden satışı için Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlandığı belirtildi
İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Regaip Kandili, bu gece milyonlarca kişi tarafından çeşitli ibadetlerle idrak edilecek
On yıldır ülkenin kalkınma planları içinde olan ve konuşulan 'kâr etmeyen Şeker Fabrikalarından bazılarının özelleştirilmesi' açıklamasının ardından başlatılan hükümetin yanlış karar aldığı, ABD’li Cargill ve ortağı Ülker firmasının kararda etkili olduğu karalama kampanyası gerçek veriler karşısında tutmadı
Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor
İnternete RTÜK denetimi getiren tasarı Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü.
Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki nevruz kutlamaları sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı günden bu yana terörden arındırılan Afrin merkezi ve köylerinde yaşayan mağdur halka insani yardım malzemesi ulaştırarak binlerce sivile umut oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ABD'den gelen Türkiye karşıtı açıklamalara tepki göstererek " Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller. Sayın Trump'ın bunlara bir ayar vermesi lazım" dedi
İTÜ, Cibuti'de Djibouti Üniversitesi'nin yeni kampüsünde elektrik ve inşaat mühendisliği bölümlerini kurdu
Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu'nun, Demirören Holding'e satışı için anlaşmaya varıldığı bildirildi
Türkiye Diyanet Vakfı'nın Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte özgürlüğüne kavuşan Afrin şehir merkezi ve kırsal noktalarda yaşayan sivillere yardımları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Canakopoulos, Edirne'de yakalanan iki Yunan askerine ilişkin, "Kimseden bir müdahalede bulunulmasını talep etmedik." dedi.
Adalet Bakanı Gül, “Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir” dedi.