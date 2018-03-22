Güncelleme: 11:34, 22 Mart 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afrin'deki yağma iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez." dedi.

"YÖNETİM VE GÜVENLİK YAPISINI DEMOGRAFİ BELİRLEYECEK"

Bakan Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini söyledi.

"GEREKEN ŞEY TERÖRİSTLERİN YOK EDİLMESİ"

Çavuşoğlu, Menbiç'teki plan uygulanmazsa yapılması gereken şeyin teröristlerin yok edilmesi olduğunu belirtti.

"TRUMP'IN SİSTEME BİRAZ DAHA HAKİM OLMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını belirten Çavuşoğlu, "Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ' SÖZÜ HER YER İÇİN GEÇERLİ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli." ifadesini kullandı.

"AB-TÜRKİYE ZİRVESİNDE VİZE SERBESTİSİ GÜNDEME GELECEK"

Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.