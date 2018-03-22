11:34, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Ä°pek Yolu'nda ilk kamyon taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ MayÄ±s'ta

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Halk Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti olan Pekin'de 12-14 Mart'ta yapÄ±lan toplantÄ± sÄ±rasÄ±nda Rus ve Ã‡inâ€™in UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±klarÄ± temsilcileri bu yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda Ä°pek Yolu'nun ekonomik kemer Ã§erÃ§evesinde Novosibirsk -Dalian test kamyon taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± dÃ¼zenlemeye karar verdiler.

Ã‡alÄ±ÅŸma toplantÄ± tutanaÄŸÄ±nda belirtildiÄŸine gÃ¶re, deneme yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± Dalian, ManÃ§urya-Zabaykalsk Novosibirsk ve Novosibirsk-Zabaikalsk-ManÃ§urya â€“Harbin -Dalian, yollarÄ± Ã¼zerinde ve ters yÃ¶nde 2018 yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda yapÄ±lacak. Test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na katÄ±lmak iÃ§in Rus ve Ã‡inli iÅŸletmeler her biri 2-3 kamyon tedarik edecek.

Ä°pek Yolu'nun ekonomik kemer konsepti Ã‡in'in uluslararasÄ± giriÅŸim ile Orta Asya, Avrupa ve Afrika'da 60'tan fazla Ã¼lkeyi birbirine baÄŸlayan yeni ticaret yollarÄ±, ulaÅŸÄ±mÄ±n oluÅŸturulmasÄ± ve mevcut ekonomik koridorlarÄ±n iyileÅŸtirmesini hedeflemektedir..



