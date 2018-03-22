Eski MHP'li Vekil Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor

Vefat eden eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve milletvekiliÂ Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±Â iÃ§inÂ TBMM'de cenaze tÃ¶reniÂ dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rene, BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±nÄ±n eÅŸi Sema, kÄ±zlarÄ± Zeynep ve Hande ile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, TBMM Ä°dare Amirleri Salim Uslu ve Erkan Haberal, AK Parti Grup BaÅŸkanvekilleri Mustafa ElitaÅŸ ve BÃ¼lent Turan, CHP Genel Sekreteri Akif HamzaÃ§ebi, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ãœmit Ã–zdaÄŸ, bazÄ± eski bakan ve milletvekilleri ile meclis baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Cenaze tÃ¶reninde MHP Grup BaÅŸkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan AkÃ§ay'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da MHP parti yÃ¶neticisi ile eski ve yeni milletvekilleri de hazÄ±r bulundu.
BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n cenazesinin TBMM tÃ¶ren alanÄ±na getiriliÅŸinin ardÄ±ndan Ã¶zgeÃ§miÅŸi okunarak saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu ve dua edildi. Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Zeynep BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± tÃ¶renin ardÄ±ndan kortejin Ã¶nÃ¼nde babasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±.
TÃ¶ren bittikten sonra BahÃ§eli ile BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±'nÄ±n ailesi, taziyeleri kabul etti.
25 Ekim 1949'da Ankara'da doÄŸan Deniz BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, Ankara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesinden mezun oldu. BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkez teÅŸkilatÄ±nda Ã§eÅŸitli kademelerde gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra Atina ve Bonn BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerinde ElÃ§i MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ve Lizbon BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi gÃ¶revlerinde bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Birinci Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±. Cenevre DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ nezdinde TÃ¼rkiye Daimi Temsilcisi oldu.
MHP Ankara MilletvekilliÄŸi de yapan BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, evli ve iki Ã§ocuk babasÄ±ydÄ±.
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Vefat eden eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve MHP Milletvekili BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' sÃ¶zÃ¼ Sincar, Kandil iÃ§in de YPG/PKK'nÄ±n olduÄŸu her yer iÃ§in de geÃ§erli." ifadesini kullanÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti
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