12:17, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Trump ABD'sinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°slamofobi yÃ¼kseliÅŸte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhuriyetÃ§i BaÅŸkanÂ Donald Trump'Ä±n ilk 14 ayÄ±nda ABD genelindekiÂ Ä±rkÃ§Ä± ve Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±larÂ artarken, Ã¼lkede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak siyahilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± polis ÅŸiddetinin de aynÄ± Ã§izgide devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"DÃ¼nya Irk AyrÄ±mÄ± ile MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼", ABD'de yÃ¼kselen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla ilgili tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi.

"Amerika'yÄ± Yeniden BÃ¼yÃ¼k YapalÄ±m" sloganÄ±yla adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden ve 20 Ocak 2017'de baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, Ã¼lkede beyaz AmerikalÄ±lar ile olmayanlar arasÄ±nda "gÃ¶rÃ¼nmez bir Ã§izgi" Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸmakla itham ediliyor ve Ã¶zellikle gÃ¶Ã§menler konusundaki sÃ¶ylemleriyle tepki Ã§ekiyor.

"ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± hortlatmakla" suÃ§lanan Trump'Ä±n birÃ§ok seÃ§im vaadinin ve gÃ¶reve geldikten sonra aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± kararlarÄ±n Ã¼lkedeki kimi kesimleri ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

BEYAZ IRKÃ‡ILIK YÃœKSELÄ°ÅžTE

ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve insan haklarÄ± konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan GÃ¼ney Yoksulluk Hukuk Merkezinin (SPLC) yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmalar, Trump dÃ¶neminde Ã¼lkedeki Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± kesimlerin diÄŸer kesimler Ã¼zerinde kendi varlÄ±klarÄ±nÄ± daha fazla hissettirdiklerini ortaya koydu.

Merkezin 2017 yÄ±lÄ± raporuna gÃ¶re, ABD'deki nefret gruplarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 4 artarak 954'e yÃ¼kseldi. Bunlar arasÄ±nda beyaz Ä±rkÃ§Ä± gruplar ise en fazla artÄ±ÅŸ gÃ¶steren "nefret grubu" oldu. Rapordaki ilginÃ§ tespitlerden birinde, beyaz Ä±rkÃ§Ä±lara tepki olarak doÄŸan siyah Ä±rkÃ§Ä± gruplarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n da 2017 yÄ±lÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

NEFRET SUÃ‡LARI ARTIÅžTA

ABD'de ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunun (FBI) her yÄ±l aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Genel SuÃ§ Raporu istatistiklerine gÃ¶re de son yÄ±llarda Ã¼lke genelinde iÅŸlenen nefret suÃ§larÄ±nda da Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor.

Son olarak 2016 yÄ±lÄ± raporunu aÃ§Ä±klayan FBI'a gÃ¶re, ABD genelinde bir yÄ±lda kayÄ±tlara giren nefret suÃ§u sayÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda 321 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek toplam 6 bin 121'e yÃ¼kseldi. Ä°ÅŸlenen suÃ§larÄ±n motivasyonunda yÃ¼zde 57,5 ile Ä±rk, etnik kÃ¶ken ve nesep unsurlarÄ± bÃ¼yÃ¼k farkla ilk sÄ±rada yer alÄ±rken yÃ¼zde 21 ile din, yÃ¼zde 17,7 ile cinsel tercihler etkili oldu.

YAHUDÄ° VE MÃœSLÃœMAN DAHA Ã‡OK HEDEF ALINDI

AynÄ± raporda ABD'deki MÃ¼slÃ¼manlara, Yahudilere ve LGBT topluluÄŸuna yÃ¶nelik nefret suÃ§larÄ±nda da Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Buna gÃ¶re dini motivasyonla iÅŸlenen nefret suÃ§larÄ±nda Yahudi karÅŸÄ±tÄ± suÃ§larda yÃ¼zde 54 artÄ±ÅŸ, MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± suÃ§larda da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ tespit edildi.

CHARLETTOSVÄ°LLE OLAYLARI

Ãœlkedeki "alt-right" (aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir grup) kesimlerin en Ã¶nemli temsilcilerinden sayÄ±lan Steven Bannon'Ä±n, Trump'Ä±n Beyaz Saray'daki baÅŸstratejisti olmasÄ±, Bannon'Ä±n gÃ¶revine geÃ§en aylarda son verilmiÅŸ olsa da Ã¼lkedeki deÄŸiÅŸimi yansÄ±tmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan dikkat Ã§ekti.

Bu deÄŸiÅŸimin belki de en Ã¶nemli yansÄ±masÄ± Virginia eyaletinin Charlettosville kentinde geÃ§en aÄŸustos ayÄ±nda beyaz Ä±rkÃ§Ä±larÄ±n gÃ¶sterisinde Ã§Ä±kan olaylarda 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi ve birÃ§ok kiÅŸinin yaralanmasÄ± oldu.

OlaylarÄ± kÄ±namakta Ã§ok geÃ§ kalan Trump'a yÃ¶neltilen en Ã¶nemli eleÅŸtiri, Ã¼lkede giderek yÃ¼kselen Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemin ÅŸiddet eylemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸmesine zemin hazÄ±rlamasÄ± oldu.

SÄ°YAHÄ°LERE KARÅžI POLÄ°S ÅžÄ°DDETÄ° DURMADI

Ã–te yandan ABD'de uzun yÄ±llardÄ±r en Ã¶nemli sorunlardan biri olan polis ÅŸiddeti konusu da Barack Obama dÃ¶neminde olduÄŸu gibi Trump dÃ¶neminde de "siyahilere ayrÄ±mcÄ±lÄ±k" Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼meye devam ediyor.

Ãœlke genelindeki polis merkezli Ã¶lÃ¼m olaylarÄ±nÄ± raporlayan "killedbypolice.net" adlÄ± internet sitesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, ABD'de 2018 yÄ±lÄ±nda ÅŸu ana kadar en az 271 kiÅŸi polis tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli sebeplerle vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

AynÄ± istatistiklere gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nda 1193 kiÅŸiyi vurarak Ã¶ldÃ¼ren Amerikan polisi, 2016'da 1170, 2015'te 1222 ve 2014'te ise 1114 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

GeÃ§en yÄ±l polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerin yÃ¼zde 25'inin siyahiler olmasÄ± ise, Ã¼lkedeki "siyahilere ayrÄ±mcÄ±lÄ±k" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n somut bir Ã¶rneÄŸi olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu olaylarÄ±n sadece 13'Ã¼nde polis hakim tarafÄ±ndan suÃ§lu bulundu. Raporlara gÃ¶re Ã¶nceki yÄ±llarda da benzer istatistiklerin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°SLAMOFOBÄ° ZÄ°RVE YAPTI

ABD'de MÃ¼slÃ¼man haklarÄ± konusunda en Ã¶nemli sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶sterilen Amerikan-Ä°slam Ä°liÅŸkileri Konseyinin (CAIR) en gÃ¼ncel Ä°slamofobi raporuna gÃ¶re, ABD'de 2017 yÄ±lÄ± Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±lar bakÄ±mÄ±ndan tarihin en kÃ¶tÃ¼ yÄ±llarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

GeÃ§en temmuz ayÄ±nda aÃ§Ä±klanan rapora gÃ¶re 2017'nin ikinci Ã§eyreÄŸinde MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± olaylarda 2016'nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 91 artÄ±ÅŸ olduÄŸu bildirildi. Ã–zellikle sÃ¶zlÃ¼ ve fiziksel taciz vakalarÄ±nÄ±n liste baÅŸÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± belirtilen nefret suÃ§larÄ±nda ABD'nin farklÄ± eyaletlerindeki cami ve Ã¶zel mÃ¼lkiyete zarar vermek gibi suÃ§lar da dikkati Ã§ekti.

ABD'de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slamofobi alanlarÄ±nda giderek artan bir eÄŸilim gÃ¶ze Ã§arparken, Amerikan siyasetindeki "kutuplaÅŸma" emarelerinin sÃ¶z konusu nefret suÃ§larÄ±nÄ±n artmasÄ±na zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ± kaydediliyor.Â